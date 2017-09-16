Путин выслушал доклад Шойгу о визите в Дамаск и переговорах с Асадом

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Дамаск, 16 сентября. Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии и вокруг КНДР на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России.

«В ходе обсуждения министр обороны Сергей Шойгу доложил об итогах своих недавних контактов с высшим руководством Сирийской Арабской республики», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент обсудил с Шойгу процесс работы действующих зон деэскалации и формирования новой.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом 12 сентября.