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Новости Сирии
Путин выслушал доклад Шойгу о визите в Дамаск и переговорах с Асадом
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    Путин выслушал доклад Шойгу о визите в Дамаск и переговорах с Асадом

    16:14  16 Сентября 2017
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    Путин выслушал доклад Шойгу о визите в Дамаск и переговорах с Асадом

    Дамаск, 16 сентября. Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии и вокруг КНДР на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России.

    «В ходе обсуждения министр обороны Сергей Шойгу доложил об итогах своих недавних контактов с высшим руководством Сирийской Арабской республики», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент обсудил с Шойгу процесс работы действующих зон деэскалации и формирования новой.

    Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом 12 сентября.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #путин #сирия #дамаск #асад #шойгу
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