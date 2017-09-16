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Новости Сирии
Сирия: более 50 боевиков перешли на сторону правительственных сил — МО РФ
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Ячейка ИГ на Синае признала факт ликвидации одного из командиров
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    Ячейка ИГ на Синае признала факт ликвидации одного из командиров

    17:26  16 Сентября 2017
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    Ячейка ИГ на Синае признала факт ликвидации одного из командиров

    Каир, 16 сентября. Ячейка запрещенной в России группировки «Исламское государство»*, действующая на Синае, признала факт уничтожения одного из своих командиров во время операции армии Египта, передает телеканал «Аль-Арабия».

    Египетские военные 11 сентября провели рейд близ административного центра провинции Северный Синай, города Эль-Ариш против боевиков террористической группировки ИГ*. В результате операции погибли 18 силовиков, был ликвидирован полевой командир ИГИЛ* выходец из Палестины Мухаммед Джамаль Абу Даляль.

    По данным местных СМИ, террорист принимал участие в боевых действиях в Ливии, а затем перебрался на Синай. Ликвидированный командир организовал много терактов против правоохранительных сил Египта. 

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #иг #синай
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