Президент МАКСа просил погибшего в США пилота не повторять фигуры за российскими асами

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Москва, 16 сентября. Погибшего на учениях в США пилота Эрика Шульца предупреждали об опасности выполнения фигур высшего пилотажа. Об этом в субботу заявил почетный президент международного авиасалона МАКС Магомед Толбоев.

По его словам, Шульц на учениях пытался повторить фигуры, которые выполняли российские асы.

«Я с ним разговаривал месяц назад. Я ему говорил: «Не надо делать то, что мы делаем. Это только наш самолет, родной, мы знаем, что с ним делать. Сначала надо узнать, на чем ты летишь. Казак на своей лошади только казак», — отметил Толбоев.

Экс-президент МАКСа подчеркнул, что Шульц был хорошим, опытным пилотом, однако для того, чтобы делать фигуры, которые выполняют российские летчики, нужно знать самолет досконально, передает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что пилот Эрик Шульц разбился в США во время учений. Согласно предварительным данным, Шульц служил в подразделении, которое специализируется на самолетах российского и советского производства, в том числе Су-27 и МиГ-29.