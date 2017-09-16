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Новости Сирии
Россия надеется, что режим прекращения огня в Сирии будет необратимым
Украина
Климкину «срывает крышу» от российских миротворцев в Донбассе
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    Климкину «срывает крышу» от российских миротворцев в Донбассе

    16:10  16 Сентября 2017
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    Климкину «срывает крышу» от российских миротворцев в Донбассе

    Киев, 16 сентября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал предложение о размещении миротворцев ООН на юго-восток страны. По его словам, это приведет к переходному периоду в зоне конфликта и выборам в Донбассе.

    «Мандат должен охватывать территориально всю территорию Донбасса и, конечно, неконтролируемый участок украинско-российской границы…», — заявил Климкин в эфире украинских телеканалов.

    Министр также добавил, что российские миротворцы не должны участвовать в миротворческой миссии ООН, поскольку Россия, по мнению киевских властей, является «страной-агрессором».

    «Если она еще и присутствует в миротворческой миссии, то это «срывает крышу», — добавил Климкин.

    Климкину «срывает крышу» от российских миротворцев в Донбассе

    Ранее в ДНР прокомментировали заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о вводе миротворцев ООН на территорию Донбасса. По словам полпреда ДНР Дениса Пушилина, для этого необходимо согласие обеих сторон конфликта на Украине. Без разрешения со стороны ЛНР и ДНР Киев не сможет лоббировать данный проект, уверен он.

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    Автор: Дима Оленин
    #пушилин #днр #климкин
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