Климкину «срывает крышу» от российских миротворцев в Донбассе

В Избранное

Киев, 16 сентября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал предложение о размещении миротворцев ООН на юго-восток страны. По его словам, это приведет к переходному периоду в зоне конфликта и выборам в Донбассе.

«Мандат должен охватывать территориально всю территорию Донбасса и, конечно, неконтролируемый участок украинско-российской границы…», — заявил Климкин в эфире украинских телеканалов.

Министр также добавил, что российские миротворцы не должны участвовать в миротворческой миссии ООН, поскольку Россия, по мнению киевских властей, является «страной-агрессором».

«Если она еще и присутствует в миротворческой миссии, то это «срывает крышу», — добавил Климкин.

Ранее в ДНР прокомментировали заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о вводе миротворцев ООН на территорию Донбасса. По словам полпреда ДНР Дениса Пушилина, для этого необходимо согласие обеих сторон конфликта на Украине. Без разрешения со стороны ЛНР и ДНР Киев не сможет лоббировать данный проект, уверен он.