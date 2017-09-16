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Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ
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    Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

    15:41  16 Сентября 2017  /обновлено: 15:51  16 Сентября 2017
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    Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

    Борисоглебск, 16 сентября. Российский учебно-боевой самолет Як-130 потерпел крушение недалеко от аэродрома города Борисоглебск в Воронежской области. Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства обороны России.

    Экипаж самолета постарался как можно дальше увести воздушное судно от построек, после чего катапультировался.

    Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

    «16 сентября 2017 года при выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома Борисоглебск потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130. Экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался», — говорится в сообщении ведомства.

    Комиссия по безопасности полетов Вооруженных сил РФ в ближайшее время отправится с аэродрома Чкаловский для расследования причины инцидента.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #самолет #крушение #як-130 #борисоглебск
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