Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

В Избранное

Борисоглебск, 16 сентября. Российский учебно-боевой самолет Як-130 потерпел крушение недалеко от аэродрома города Борисоглебск в Воронежской области. Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Экипаж самолета постарался как можно дальше увести воздушное судно от построек, после чего катапультировался.

«16 сентября 2017 года при выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома Борисоглебск потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130. Экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался», — говорится в сообщении ведомства.

Комиссия по безопасности полетов Вооруженных сил РФ в ближайшее время отправится с аэродрома Чкаловский для расследования причины инцидента.