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Нагиев заявил об уходе в декретный отпуск с «Первого канала»
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    Нагиев заявил об уходе в декретный отпуск с «Первого канала»

    16:49  16 Сентября 2017
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    Нагиев заявил об уходе в декретный отпуск с «Первого канала»

    Москва, 16 сентября. Известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал о том, что собирается в декретный отпуск.

    Странное заявление прозвучало после одного из выпусков слепых прослушиваний шестого сезона шоу «Голос», ведущим которого является Нагиев. Как отмечают «Дни.ру», Нагиев очень болел за одну из участниц и просто поделился своим впечатлениям между выступлениями.

    «Я-то чего так переживаю, честное слово? Все, после этого проекта уйду в декрет. По уходу за собой», — заявил Нагиев зрителям.

    К счастью, мало кто воспринял слова ведущего всерьез. Большинство поклонников актера решили, что он в очередной раз шутит.

    Нагиев заявил об уходе в декретный отпуск с «Первого канала»

    Напомним, что уход ведущего «Пусть говорят» Андрея Малахова активно обсуждали в Сети. Среди причин увольнения Малахова был декретный отпуск в связи с беременностью его супруги.

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    Автор: Дима Оленин
    #нагиев #голос #первый канал
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