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Россия
ВДВ РФ показали возможности средств связи на совместных учениях с Белоруссией «Запад-2017»
Россия
ВДВ РФ показали возможности средств связи на совместных учениях с Белоруссией «Запад-2017»
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    ВДВ РФ показали возможности средств связи на совместных учениях с Белоруссией «Запад-2017»

    15:24  16 Сентября 2017
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    ВДВ РФ показали возможности средств связи на совместных учениях с Белоруссией «Запад-2017»

    Москва, 16 сентября. Специалисты Воздушно-десантных войск России установили связь на расстоянии 2 тыс. км в рамках проводимых совместно с Белоруссией учениях «Запад-2017». Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

    ВДВ РФ показали возможности средств связи на совместных учениях с Белоруссией «Запад-2017»

    «Использование современных АСУ обеспечивает надежную и бесперебойную передачу информации по единой системе связи и управление подразделениями десанта на расстояниях от 500 до 2000 километров», — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что связисты использовали современные автоматизированные системы управления «Полет-К» и «Андромеда-Д».

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #белоруссия #учения #вдв #запад-2017 #связисты
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