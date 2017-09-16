ВДВ РФ показали возможности средств связи на совместных учениях с Белоруссией «Запад-2017»

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Москва, 16 сентября. Специалисты Воздушно-десантных войск России установили связь на расстоянии 2 тыс. км в рамках проводимых совместно с Белоруссией учениях «Запад-2017». Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Использование современных АСУ обеспечивает надежную и бесперебойную передачу информации по единой системе связи и управление подразделениями десанта на расстояниях от 500 до 2000 километров», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что связисты использовали современные автоматизированные системы управления «Полет-К» и «Андромеда-Д».