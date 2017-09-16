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Немецкий журнал Focus: собачья пропасть европейских СМИ. Колонка Олега Денежки
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    Немецкий журнал Focus: собачья пропасть европейских СМИ. Колонка Олега Денежки

    18:19  16 Сентября 2017
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    Немецкий журнал Focus: собачья пропасть европейских СМИ. Колонка Олега Денежки

    После долгих виляний немецкий журнал Focus принес извинения российскому президенту Владимиру Путину. Правда, в народе такие «извинения» метко называют «отмазками». Мол, мы, конечно же, извиняемся, но извиняться нам не за что, и виноватыми мы себя не чувствуем. Вообще-то после таких «извинений» начинаешь чувствовать, что тебя опять оскорбили и держат за дурака.

    Итак, после долгих требований от российской стороны немецкое издание Focus, опубликовавшее двусмысленную фразу в отношении президента России Владимира Путина, ответило посольству РФ в ФРГ. А требовало российское посольство немного: официальных извинений от журнала за следующую, по мнению редакторов журнала «остроумную» фразу: «Она [Меркель], конечно, боится собаки Путина, зато не боится собаку-******». Понятно, чье имя «тонкий и деликатный» немецкий журналист вставил вместо звездочек.

    Фраза эта неверна во многих смыслах. Если Ангела Меркель боится собаку, принадлежащую Путину, которая живет от нее за тысячи километров, и ровно ничем ей не угрожает, то уж Владимира Владимировича, политические успехи которого вызывают у нее периодические приступы паники, она явно боится, и этого не скрыть.

    Ангела Меркель

    Кроме того, в семье российского президента не одна, а целых пять собак: подарок нынешнего министра обороны Сергея Шойгу  — лабрадор Кони, подарок японского премьера — собака редчайшей породы акита-ину Юмэ, Баффи — болгарская овчарка — подарок премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и той-пудель Родео, рожденный от той-пуделя Тоси — собаки бывшей жены Владимира Путина Людмилы.

    Как видим, Ангеле Меркель с ее нелюбовью к собакам есть чего бояться. В ассортименте. Впрочем, автор журнала Focus в своей статье имел в виду конкретный прецедент. А именно: в 2007 году на встрече Путина и Меркель в сочинской резиденции «Бочаров Ручей» в комнату переговоров неожиданно вбежала лабрадор Кони. Фрау Меркель заметно занервничала, и именно этим позже журналисты пояснили мягкость и неуверенность немецкого канцлера на переговорах, хотя причина, очевидно, была не в этом.

    Позднее, когда Владимиру Владимировичу доложили о паническом страхе Меркель перед собаками, который она испытывает с 1999 года, российский президент не стал, подобно журналу, придумывать нелепые оправдания и неправдоподобные объяснения, и просто извинился. Но европейские издания без оправданий не могут. А принести извинения для них выше собственного достоинства.

    В результате, вместо того что бы извинится за нелепую «игру слов», которую в самом журнале назвали невинной «иронией», пресс-секретарь журнала Focus Алис Вагнер заявила, что у автора статьи не было цели оскорбить российского лидера. Ну, комплимент он Владимиру Владимировичу, оказывается, отвесил.

    Баффи — болгарская овчарка — подарок премьер-министра Болгарии Бойко Борисова

    «Это было ироничной игрой слов со словом «собака». Термин «собака» (der Hund) на немецком языке синонимичен выражению «крепкий орешек» (harter Hund). К сожалению, иронию этой фразы невозможно адекватно перевести на русский язык», — заявила пресс-секретарь журнала.

    Объяснение, глупее которого выдумать просто невозможно. Уважаемая госпожа с музыкально-угрожающей фамилией попыталась неуклюже доказать, что слово обозначающее вид животного — собака, чуть ли не синоним идиоматического выражения «строгая собака».

    Как пояснила мне преподаватель Ленинградского государственного университета им. А.С.Пушкина Ирина К., прекрасно знающая немецкий язык, если кто-то и знает слово der Hund в значении «крепкий орешек», то это либо невероятно глубокий знаток немецкого языка, либо фанат одноименного фильма с Брюсом Уиллисом. В самой Германии о таком переносном значении слова «собака» не знают даже профессиональные филологи.

    Невозможно сохранить значение идиомы, сократив ее до одного слова. Словосочетание «блудный сын» не является равной по значению слову «сын». Да и выражение «крепкий орешек», на которое ссылается Вагнер, никак не тождественно слову «орешек», которое иносказательно имеет скорее анатомический подтекст.

    Более того, немецкое слово harter имеет еще ряд родственных значений, а именно: твердый, строгий, жестокий, грубый, загрубелый, заскорузлый, суровый, черствый. И ни одно из этих значений не является ироничным. Даже строгая собака и суровая собака звучат равно оскорбительно.

    И главное — контекст фразы. Он оскорбителен в самом своем изначальном смысле. Здесь нет ни намека на личные качества российского президента. Есть прямое оскорбление. Можете назвать человека «гениальным ослом»? Это станет комплиментом?

    Бывший министр МИД Украины Андрей Дещица

    В принципе, нашему президенту не привыкать к той риторике детского сада, которая вот уже почти 10 лет господствует в среде европейских СМИ, и даже отдельных политиков. А уж бывший министр МИД Украины Андрей Дещица и вовсе довел дипломатический протокол до невероятных высот европейского этикета и спел как-то про российского президента, мягко говоря, матерную песенку. Причем сделал это публично, при огромном скоплении жителей Киева и его незваных гостей разной степени националистической упертости в центре украинской столицы. Вот это и есть Европа и ее ценности.

    История попыток оскорбления России в разрезе метода «сам дурак» имеет древнюю традицию. Началось это вовсе не вчера, а наиболее ярко проявилось и дало многовековой старт русофобской истерии в англосаксонской прессе во времена Крымской войны 1853 года. Тогда на многочисленных британских и французских сатирических плакатах изображали злобного русского медведя, который обижает турецкую индейку (индейка по-английски turkey — турка, или турецкая курица), а британский лев и французских петух храбро встают за защиту бедных турок. С тех пор образ русского медведя стал традиционным для западной сатиры и политики.

    Сравним это со временами Столетней войны. Именно тогда начала коваться неприязнь между французами и англичанами, хотя разницы этнической между ними было не так уж много. На престоле Британии сидели потомки норманнских королей, во Франции существовали целые провинции, населенные голландцами и англичанами, и в тех, и в других текла скандинавская кровь, чуть ли не в равных пропорциях.

    Англичане стали называть французов «Жак простак», а французы англичан — «Долговязый Томми». Но дело в том, что это обычные имена и чуть ли не самоназвание крестьян в этих странах. Знаменитое крестьянское восстание 1358 года в области Бовези, к северу от Парижа, во время Столетней войны получило название именно от этого прозвища — Жакерия. Здесь вряд ли можно найти что-то оскорбительное.

    Французы называли англичан — «Долговязый Томми»

    Но уже через каких-то 100–150 лет эта невинная и наивная средневековая ирония сменилась на «лягушатников», «макаронников», «колбасников» и «овсяников». Уж сами догадайтесь, какая из кличек какой нации досталась.

    Русским кстати, назначили самое обидное: «свиньи». Правда оно не очень-то прижилось, и довольно быстро в разной степени прилипло ко всем нациям. Перед той самой Крымской войной англосаксы попробовали эксплуатировать образ двуглавого орла, изображаемого тощим и с редким оперением. Но больно непохоже это было даже для обывателя на ту реальность силы России, с которой они столкнулись. Тогда-то и родился образ медведя.

    Так что, господа, вы можете как угодно называть российского президента и говорить о страхе хоть перед лабрадором Кони, хоть той-пуделем Родео.

    А бояться будете русского медведя.

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    Автор: Олег Денежка
    #путин #борисов #собака #еркель #дещица #вагнер #focus #уиллис
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