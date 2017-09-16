Немецкий журнал Focus: собачья пропасть европейских СМИ. Колонка Олега Денежки

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После долгих виляний немецкий журнал Focus принес извинения российскому президенту Владимиру Путину. Правда, в народе такие «извинения» метко называют «отмазками». Мол, мы, конечно же, извиняемся, но извиняться нам не за что, и виноватыми мы себя не чувствуем. Вообще-то после таких «извинений» начинаешь чувствовать, что тебя опять оскорбили и держат за дурака.

Итак, после долгих требований от российской стороны немецкое издание Focus, опубликовавшее двусмысленную фразу в отношении президента России Владимира Путина, ответило посольству РФ в ФРГ. А требовало российское посольство немного: официальных извинений от журнала за следующую, по мнению редакторов журнала «остроумную» фразу: «Она [Меркель], конечно, боится собаки Путина, зато не боится собаку-******». Понятно, чье имя «тонкий и деликатный» немецкий журналист вставил вместо звездочек.

Фраза эта неверна во многих смыслах. Если Ангела Меркель боится собаку, принадлежащую Путину, которая живет от нее за тысячи километров, и ровно ничем ей не угрожает, то уж Владимира Владимировича, политические успехи которого вызывают у нее периодические приступы паники, она явно боится, и этого не скрыть.

Кроме того, в семье российского президента не одна, а целых пять собак: подарок нынешнего министра обороны Сергея Шойгу — лабрадор Кони, подарок японского премьера — собака редчайшей породы акита-ину Юмэ, Баффи — болгарская овчарка — подарок премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и той-пудель Родео, рожденный от той-пуделя Тоси — собаки бывшей жены Владимира Путина Людмилы.

Как видим, Ангеле Меркель с ее нелюбовью к собакам есть чего бояться. В ассортименте. Впрочем, автор журнала Focus в своей статье имел в виду конкретный прецедент. А именно: в 2007 году на встрече Путина и Меркель в сочинской резиденции «Бочаров Ручей» в комнату переговоров неожиданно вбежала лабрадор Кони. Фрау Меркель заметно занервничала, и именно этим позже журналисты пояснили мягкость и неуверенность немецкого канцлера на переговорах, хотя причина, очевидно, была не в этом.

Позднее, когда Владимиру Владимировичу доложили о паническом страхе Меркель перед собаками, который она испытывает с 1999 года, российский президент не стал, подобно журналу, придумывать нелепые оправдания и неправдоподобные объяснения, и просто извинился. Но европейские издания без оправданий не могут. А принести извинения для них выше собственного достоинства.

В результате, вместо того что бы извинится за нелепую «игру слов», которую в самом журнале назвали невинной «иронией», пресс-секретарь журнала Focus Алис Вагнер заявила, что у автора статьи не было цели оскорбить российского лидера. Ну, комплимент он Владимиру Владимировичу, оказывается, отвесил.

«Это было ироничной игрой слов со словом «собака». Термин «собака» (der Hund) на немецком языке синонимичен выражению «крепкий орешек» (harter Hund). К сожалению, иронию этой фразы невозможно адекватно перевести на русский язык», — заявила пресс-секретарь журнала.

Объяснение, глупее которого выдумать просто невозможно. Уважаемая госпожа с музыкально-угрожающей фамилией попыталась неуклюже доказать, что слово обозначающее вид животного — собака, чуть ли не синоним идиоматического выражения «строгая собака».

Как пояснила мне преподаватель Ленинградского государственного университета им. А.С.Пушкина Ирина К., прекрасно знающая немецкий язык, если кто-то и знает слово der Hund в значении «крепкий орешек», то это либо невероятно глубокий знаток немецкого языка, либо фанат одноименного фильма с Брюсом Уиллисом. В самой Германии о таком переносном значении слова «собака» не знают даже профессиональные филологи.

Невозможно сохранить значение идиомы, сократив ее до одного слова. Словосочетание «блудный сын» не является равной по значению слову «сын». Да и выражение «крепкий орешек», на которое ссылается Вагнер, никак не тождественно слову «орешек», которое иносказательно имеет скорее анатомический подтекст.

Более того, немецкое слово harter имеет еще ряд родственных значений, а именно: твердый, строгий, жестокий, грубый, загрубелый, заскорузлый, суровый, черствый. И ни одно из этих значений не является ироничным. Даже строгая собака и суровая собака звучат равно оскорбительно.

И главное — контекст фразы. Он оскорбителен в самом своем изначальном смысле. Здесь нет ни намека на личные качества российского президента. Есть прямое оскорбление. Можете назвать человека «гениальным ослом»? Это станет комплиментом?

В принципе, нашему президенту не привыкать к той риторике детского сада, которая вот уже почти 10 лет господствует в среде европейских СМИ, и даже отдельных политиков. А уж бывший министр МИД Украины Андрей Дещица и вовсе довел дипломатический протокол до невероятных высот европейского этикета и спел как-то про российского президента, мягко говоря, матерную песенку. Причем сделал это публично, при огромном скоплении жителей Киева и его незваных гостей разной степени националистической упертости в центре украинской столицы. Вот это и есть Европа и ее ценности.

История попыток оскорбления России в разрезе метода «сам дурак» имеет древнюю традицию. Началось это вовсе не вчера, а наиболее ярко проявилось и дало многовековой старт русофобской истерии в англосаксонской прессе во времена Крымской войны 1853 года. Тогда на многочисленных британских и французских сатирических плакатах изображали злобного русского медведя, который обижает турецкую индейку (индейка по-английски turkey — турка, или турецкая курица), а британский лев и французских петух храбро встают за защиту бедных турок. С тех пор образ русского медведя стал традиционным для западной сатиры и политики.

Сравним это со временами Столетней войны. Именно тогда начала коваться неприязнь между французами и англичанами, хотя разницы этнической между ними было не так уж много. На престоле Британии сидели потомки норманнских королей, во Франции существовали целые провинции, населенные голландцами и англичанами, и в тех, и в других текла скандинавская кровь, чуть ли не в равных пропорциях.

Англичане стали называть французов «Жак простак», а французы англичан — «Долговязый Томми». Но дело в том, что это обычные имена и чуть ли не самоназвание крестьян в этих странах. Знаменитое крестьянское восстание 1358 года в области Бовези, к северу от Парижа, во время Столетней войны получило название именно от этого прозвища — Жакерия. Здесь вряд ли можно найти что-то оскорбительное.

Но уже через каких-то 100–150 лет эта невинная и наивная средневековая ирония сменилась на «лягушатников», «макаронников», «колбасников» и «овсяников». Уж сами догадайтесь, какая из кличек какой нации досталась.

Русским кстати, назначили самое обидное: «свиньи». Правда оно не очень-то прижилось, и довольно быстро в разной степени прилипло ко всем нациям. Перед той самой Крымской войной англосаксы попробовали эксплуатировать образ двуглавого орла, изображаемого тощим и с редким оперением. Но больно непохоже это было даже для обывателя на ту реальность силы России, с которой они столкнулись. Тогда-то и родился образ медведя.

Так что, господа, вы можете как угодно называть российского президента и говорить о страхе хоть перед лабрадором Кони, хоть той-пуделем Родео.

А бояться будете русского медведя.