Донбасс сегодня: теракт в Луганске раскрыт, «договорняк» карателей в ДНР, «братская» растяжка снайпера ВСУ

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Новороссия, 16 сентября. Раскрыто дело о теракте в Луганске; количество обстрелов по ДНР и ЛНР возросло; каратели устраивают «договорняки» и гибнут на собственных минах. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Неделя «перемирия» в цифрах

За минувшую неделю украинские силовики выпустили до 1100 артиллерийских снарядов и мин по 35 населенным пунктам Донецкой и Луганской народных республик. Следует отметить, что количество выпущенных по республикам украинских снарядов практически втрое превысило показатели предыдущей недели.

Помимо минометов и артиллерийских установок, огонь велся из автоматических станковых гранатометов (АГС), противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и штатного вооружения БМП. Военнослужащие ВСУ и бойцы национальной гвардии нарушили режим прекращения огня 320 раз.

ВСУ укрепляют позиции

Наряду с возрастанием агрессии ВС Украины военная разведка ДНР и ЛНР фиксирует переброску к линии разграничения тяжелой техники противника. Только за минувшую неделю украинские силовики укрепили свои передовые позиции: они перебросили 25 танков, две 122-мм самоходные гаубицы САУ «Гвоздика», шесть 152-мм пушек «Гиацинт-Б» — 6 единиц, гаубица «Д-30» калибром 122 мм — 7 единиц. Как заметили в оборонном ведомстве ДНР, такая тактика носит явно наступательный характер, не связанный с соблюдением «школьного» перемирия.

ОБСЕ выявила отсутствие техники ВСУ в местах хранения

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ фиксируют отсутствие в местах хранения отведенных вооружений ВСУ. Всего за прошедшую неделю СММ ОБСЕ выявила отсутствие в установленных местах хранения более 110 единиц украинской военной техники и систем тяжелого вооружения.

Это системы РСЗО БМ-21 «Град», 152-мм САУ «Акация», 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика», 122-мм буксируемые гаубицы Д-30, 120-мм минометы, 100-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» и танки Т-64 и Т-72.

Теракт в Луганске: дело раскрыто

В ходе совместной спецоперации МВД ЛНР и генеральной прокуратуры задержаны пять подозреваемых в совершении терактов в Луганске 7 июля. «Сотрудниками МВД раскрыто дело о двойном подрыве в центре нашей столицы — Луганске», — сообщил глава правоохранительного ведомства Игорь Корнет.

Министр проинформировал, что в ходе длительных оперативных мероприятий МВД были установлены лица, которые предоставили террористам автомобиль, который в дальнейшем был начинен взрывчаткой.

В ходе разбирательства полицейские установили, что непосредственными исполнителями террористических актов было семейство с фамилией Сливка. «Это Сливка Николай Дмитриевич, Сливка Александр Дмитриевич, Сливка Иван Дмитриевич, Сливка Сергей Вячеславович, а также их сообщники — это Польщиков Эдуард Юрьевич, Березниченко Вадим Васильевич, Михайличенко Дмитрий Евгеньевич и Ярцев Сергей Анатольевич», — добавил министр Корнет. Пятеро преступников находятся в руках правоохранителей ЛНР, остальным удалось сбежать в Харьков.

«Договорняк» карателей

В погоне за боевыми надбавками к основному денежному обеспечению особо изобретательные командиры ВСУ и нацгвардии используют тактику «договорных обстрелов». Информацию предоставили в оперативном командовании ДНР.

По имеющейся информации командиры бригад и батальонов договариваются между собой и обстреливают позиции друг друга. При этом привлекаются «особо честные» журналисты, страждущие хорошую картинку и высокие гонорары редакции. Вся театральная постановка фиксируется «рупорами истины» и преподносится в украинские СМИ как выполнение огневых задач ВСУ и боестолкновения с ВС ДНР и ЛНР.

«Братская» растяжка

На днях пропагандисты штаба АТО заявили о массированном минометном обстреле «террористами ДНР» населенного пункта Красногоровка, в результате которого один боец ВСУ погиб. Позже украинские СМИ распространили некрологи с данными погибшего снайпера — 23-летнего Максима Кривиденко. Доброволец служил во 2 роте 18 батальона «Одесса» 28 омбр ВСУ. Как водится, украинские СМИ отработали по вектору «героизации» воинов АТО и в очередной раз потоптались на «боевиках ЛДНР».

Что же произошло на самом деле. Согласно информации донецкой военной разведки, ефрейтор Кривиденко и снайпер указанного выше подразделения 28 омбр, выдвигаясь к месту выполнения боевой задачи в составе снайперской пары, подорвались на противопехотной мине, которую установили их «товарищи-побратимы». Данный инцидент стал следствием отсутствия карт минных полей у украинской стороны и результатом хаотичной установки растяжек и мин.

Надеемся на то, что данная информация дойдет до родственников и близких погибшего Максима Кривиденко, и последние зададутся вопросом, кто на самом деле убивает их сыновей и родных? И, может быть, тогда хотя бы на одного думающего человека в Украине станет больше.