Иран заявил о создании сверхмощного «отца всех бомб»

В Избранное

Тегеран, 16 сентября. Командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что у Ирана есть десятитонная бомба собственного производства.

В интервью телекомпании IRIB Хаджизаде заявил, что организация обороной промышленности изготовила бомбу весом в 10 тонн, которую можно сбросить с самолетов «Ильюшина».

Таким образом Хаджизаде прокомментировал свое недавнее заявление о том, что «у США есть мать всех бомб, а у Ирана — отец всех бомб».

В середине весны США применили сверхмощную неядерную бомбу GBU-43 против боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство»* в Афганистане.

* Организация запрещена на территории РФ.