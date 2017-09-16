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Россия
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Политика
Иран заявил о создании сверхмощного «отца всех бомб»
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    Иран заявил о создании сверхмощного «отца всех бомб»

    15:17  16 Сентября 2017
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    Иран заявил о создании сверхмощного «отца всех бомб»

    Тегеран, 16 сентября. Командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что у Ирана есть десятитонная бомба собственного производства.

    В интервью телекомпании IRIB Хаджизаде заявил, что организация обороной промышленности изготовила бомбу весом в 10 тонн, которую можно сбросить с самолетов «Ильюшина».

    Таким образом Хаджизаде прокомментировал свое недавнее заявление о том, что «у США есть мать всех бомб, а у Ирана — отец всех бомб».

    В середине весны США применили сверхмощную неядерную бомбу GBU-43 против боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство»* в Афганистане.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Дима Оленин
    #иран #бомба
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