Последняя надежда на мир: эксперт объяснил необходимость ввода миротворцев в Донбасс

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Полномочный представитель ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, назвавшей идею размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе «интересной», но отметив, что миротворцы должны присутствовать на территории всего Донбасса. По его словам, без согласия народных республик, во вводе миротворцев нет смысла.

Председатель комитета государственного строительства Новороссии, лидер «Славянской гвардии» Владимир Рогов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что инициатива Владимира Путина — это фактически последняя надежда на мир.

«Если говорить о позиции Меркель, я бы еще вспомнил и позицию замглавы МИД Великобритании Алана Дункана, который сказал, что инициатива президента России Владимира Путина выглядит соблазнительно, но велика вероятность того, что она направлена не на восстановление верховенства международного права, — комментирует для ФАН Владимир Рогов. — Мне непонятно одно: если Меркель так хочется увидеть миротворцев на границе народных республик и России, где все спокойно, то почему Запад не инициирует и их же присутствие на западной границе, где лицо без гражданства (Михаил Саакашвили) вместе с доброй тысячей подельников незаконно пересекает ее. Мало того, были избиты пограничники. Но Запад этого не видит».

Полпред Донецкой народной респукблики Денис Пушилин, говоря о позиции Меркель, отметил, что, если бы Украину так не поддерживали Германия, США и Франция, война давно бы закончилась.

«Для них, наверное, более приоритетными являются интересы не граждан Донецкой и Луганской народных республик, а политиков. Но все помнят, что было в Хорватии, Сербской Краине, что стало с Югославией, — цитирует слова Пушилина RT. — Поэтому для нас такой вариант неприемлем. Если Запад действительно хочет разрешить конфликт политическим урегулированием, если есть мирные инициативы, а не какие-то завуалированные цели ввода контингента ООН, то, конечно, необходимо его размещать там, где есть опасность, в частности, для сотрудников СММ ОБСЕ. На территории ДНР ситуация спокойная, тем более она спокойная на границе с Россией».

Собеседник ФАН Владимир Рогов подчеркнул, что позиция Ангелы Меркель ему непонятна.

«Почему та же Меркель не вводит миротворцев в Ивано-Франковск, где местные советы поддерживают Саакашвили и осуждают действия Киева? Мне кажется, что серьезно воспринимать слова британских или немецких партнеров, не говоря уже о так называемых украинских властях — тяжело. Если российская резолюция в Совбезе ООН не будет принята, то никакой другой не будет принято точно. Она — реальный инструмент прекращения огня и сохранения жизни людей», — констатировал Владимир Рогов.

Пушилин также подчеркнул, что для ввода миротворцев необходимо согласие обеих сторон конфликта, поэтому без согласия ДНР и ЛНР ввод контингента будет нецелесообразен.