Появились подробности ареста подозреваемого в лондонском теракте

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Лондон, 16 сентября. Британская полиция задержала подозреваемого в организации теракта в Лондоне.

Им оказался 18-летний мужчина, который был взят под стражу сотрудниками правоохранительных органов в портовом городе Дувр (графство Кент), откуда ходит паром во Францию.

«Мы произвели арест этим утром. В интересах следствия мы не можем дать никаких подробностей на этой стадии», — отметил заместитель помощника комиссара полиции Нил Басу.

Он пояснил, что расследование продолжается и что террористическая угроза остается критической. Это означает, что спецслужбы ожидают повторения террористической атаки, передает USA Today. Ранее сообщалось, что в результате взрыва в британском метро пострадали не менее 20 человек.