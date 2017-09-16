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Появились подробности ареста подозреваемого в лондонском теракте
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    Появились подробности ареста подозреваемого в лондонском теракте

    15:09  16 Сентября 2017
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    Появились подробности ареста подозреваемого в лондонском теракте

    Лондон, 16 сентября. Британская полиция задержала подозреваемого в организации теракта в Лондоне.

    Им оказался 18-летний мужчина, который был взят под стражу сотрудниками правоохранительных органов в портовом городе Дувр (графство Кент), откуда ходит паром во Францию.   

    Появились подробности ареста подозреваемого в лондонском теракте

    «Мы произвели арест этим утром. В интересах следствия мы не можем дать никаких подробностей на этой стадии», — отметил заместитель помощника комиссара полиции Нил Басу.

    Он пояснил, что расследование продолжается и что террористическая угроза остается критической. Это означает, что спецслужбы ожидают повторения террористической атаки, передает USA Today. Ранее сообщалось, что в результате взрыва в британском метро пострадали не менее 20 человек.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #великобритания #задержание #террорист #подозреваемый
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