Появились подробности ареста подозреваемого в лондонском теракте
Лондон, 16 сентября. Британская полиция задержала подозреваемого в организации теракта в Лондоне.
Им оказался 18-летний мужчина, который был взят под стражу сотрудниками правоохранительных органов в портовом городе Дувр (графство Кент), откуда ходит паром во Францию.
«Мы произвели арест этим утром. В интересах следствия мы не можем дать никаких подробностей на этой стадии», — отметил заместитель помощника комиссара полиции Нил Басу.
Он пояснил, что расследование продолжается и что террористическая угроза остается критической. Это означает, что спецслужбы ожидают повторения террористической атаки, передает USA Today. Ранее сообщалось, что в результате взрыва в британском метро пострадали не менее 20 человек.