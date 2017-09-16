Сирия против «Джебхат ан-Нусры»: какие трудности ждут зону деэскалации в провинции Идлиб

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Представители Москвы, Тегерана и Анкары в ходе шестого раунда переговоров в Астане согласовали создание четвертой зоны деэскалации, которая охватит всю территорию провинции Идлиб. При этом за соблюдением режима прекращения огня будет следить не только военная полиция РФ, которая обеспечивает безопасность в трех остальных районах снижения напряженности, но и представители других стран-гарантов — Ирана и Турции.

Идлиб не зря был оставлен напоследок. Многие эксперты сходятся во мнении, что именно этот регион является наиболее проблемным среди других районов, где были сформированы зоны безопасности. Напомним, эта провинция почти полностью контролируется вооруженными оппозиционными группировками, которые очень разнородны по своему составу: если часть из них можно отнести к «умеренной оппозиции», то некоторые другие — категорически нет. Так, в этом регионе, в частности, сконцентрированы мощные силы исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»*, которая запрещена во многих странах мира, в том числе и в России.

Соответственно, перед Сирийской арабской армией (САА) рано или поздно встанет труднейшая задача: правительственным войскам будет необходимо одновременно поддерживать перемирие с «умеренными» и при этом вести кампанию против террористов «Джебхат Фатх аш-Шам»* на территории Идлиба. Причем это не единственная трудность, с которой могут столкнуться страны-гаранты и правительство САР в ходе мониторинга за соблюдением режима тишины и поддерживания безопасности в этом регионе.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН).присоединился к мнению о том, что Идлиб является наиболее сложным районом снижения напряженности в Сирии, отметив, что ситуация в этом регионе не зря вызывает опасения у многих наблюдателей. По его словам, на то есть немало оснований. Эксперт рассказал об этом в комментарии для ФАН.

«Этот район, действительно, чрезвычайно сложен. Сложен, прежде всего, в формате военно-политической ситуации. Есть много факторов, которые осложняют процесс деэскалирования в Идлибе. На первом этапе больше всего будут беспокоить, конечно, террористы. Они будут пытаться маскироваться под умеренную оппозицию, под мирных жителей для того, чтобы проводить террористические акты и тем самым мешать обстановке в регионе наконец стабилизироваться».

Таким образом, не всегда будет легко понять, где радикалы, а где «умеренные». Боевики «Джебхат ан-Нусры», оккупировавшие территории внутри провинции, а также административный центр — город Идлиб, уже готовятся к противостоянию с сирийской армией в этом регионе, о чем ФАН писало ранее. Однако существуют и другие трудности. Одна из них — неприятие многими членами сирийской оппозиции Ирана как гаранта безопасности в регионе.

«Оппозиционеры не хотят мириться с проиранскими вооруженными подразделениями, которые вызывают у них не просто опасения, а почти истерию. Не все так просто и с Турцией, которая также стремиться к определенной степени влияния, потому что здесь возникает конфликт интересов регионального уровня. Несомненно, больше всего доверяют России. Верят в то, что у нее нет никаких меркантильных интересов, а только желание восстановить мир на сирийской земле».

Важно отметить, что именно российский Центр по примирению сторон в САР инициировал процесс мирного урегулирования конфликта, предложив сформировать специальные зоны деэскалации, где запрещено использование любых видов оружия.

«Надо понимать, что процесс возвращения мира, несмотря на все трудности, которые еще впереди, уже запущен, и он продолжает понемногу развиваться. Это уже четвертая зона деэскалации. Хоть она и находится в чрезвычайно сложном регионе, она, тем не менее, продолжает постепенно формироваться. Это все-таки свидетельствует об определенном успехе в рамках продвижения к политическому урегулированию ситуации в Сирии».

* Организация запрещена на территории РФ.