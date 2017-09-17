Гимн абсурду: Украина «находит», Россия «теряет»

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Свершилось. Первая партия угля из далекой Пенсильвании причалила к берегам Украины в количестве 62 тысяч тонн. Для Ocean Ambitious пытались организовать пышный прием. Чиновники построились в линейку, заиграл национальный гимн.

То ли ведущая была не в голосе, то ли почтенная публика растерялась. Картина получилась более кислая, чем торжественная.

Пользователи социальных сетей хотели даже осквернить достижение великих киевских комбинаторов. Мол, позорище тяжелейшее…

Украина встречает американский уголь хлебом-солью Мда, какое же днище... pic.twitter.com/OgQF8ktEJz — Konstantin Petrov (@Kostya3107) September 13, 2017

Иные предположили, что Трамп мог бы продать Украине по завышенной цене даже гривну.

Страна, которая совсем недавно сама экспортировала уголь, торжественно встречает хлебом и солью (!!!) корабль с углём из за океана, из США. pic.twitter.com/OD9xv4p33f — Голос Мордора (@spacelordrock) September 13, 2017

Но все это досужие разговоры завистников. Главное, что Киев одержал еще одну важнейшую победу над подлым Кремлем.

Щедрые дары Запада

Петр Порошенко возвестил, что «Россия потеряла еще один инструмент энергетического шантажа».

Оно всегда бывает. Кто-то теряет, кто-то находит. Для Белого дома сделка с Киевом — чистый профит. Трамп, как и обещал, нашел новый рынок сбыта, обеспечив шахтеров Пенсильвании работой.

Выгода для Украины не столь очевидна. Уголь из Донбасса обходился в два раза дешевле американского. Но однажды добрые молодцы перекрыли железнодорожные пути.

«Патриоты» заявили, что торговать с «террористами» больше нельзя.

Петр Алексеевич тогда всех озадачил. Называл организаторов блокады преступниками, морщил лоб, грозил уголовными делами. А через несколько дней узаконил блокаду указом. Дефицитный антрацит Донбасса помахал нэньке платочком.

Какой позор... Это натуральная измена Родине. Имея Донбасс, покупать уголь в США. — Nuevo (@Nuevo777) September 13, 2017

А закупать уголь у России не позволяет гордость. И тут, как нельзя более вовремя, напомнил о себе Вашингтон.

Счастья на всех не хватило

Одним словом, Киев в два раза потерял в деньгах, зато нашел новых друзей. На президентском Пятом канале ситуацию охарактеризовали деликатно: «цікава ціна» (рус. — «интересная цена»). Интересная — это же не значит плохая. Очень даже замечательная. Просто в два раза больше.

Не на что жаловаться американским шахтерам, получившим новые рынки сбыта. Хотя им и раньше было на что жить.

Решили узнать, ак живут горняки в США, которые добывают для Украины уголь, и сравнили с жизнью наших шахтеров. https://t.co/RJFlgJBnGj — СТРАНА.ua (@stranaua) September 5, 2017

Украинские коллеги не так удачливы.

Так устроена жизнь. Счастья никогда не хватает на всех.

Добрые советы от МВФ

Помимо дефицитного угля, Украина испытывает большие проблемы с кэшем. По сложившейся традиции, за финансовой подмогой Порошенко отправился к МВФ.

Порошенко обсудил с замдиректора МВФ выделение Украине очередного транша https://t.co/meJcjrmU7k pic.twitter.com/p4VQ8P7vM8 — RT на русском (@RT_russian) September 13, 2017

Судьба очередного транша еще не решена, но фонд уже немного помог Киеву. Советом. Оказывается, украинцы очень мало платят за газ.

Представитель МВФ заявил о способности украинцев платить за газ больше https://t.co/sKZo4lCryP pic.twitter.com/0kqoTkTKNQ — Взгляд (@vzglyad) September 15, 2017

Господин Липтон посетовал, что цена газа для населения на Украине «ниже, чем у соседей». Украина может больше, — убежден заместитель директора-рапорядителя МВФ Дэвид Липтон.

МВФ призвал Украину придерживаться обязательств по повышению цены на газ https://t.co/V7rPMhgSal — Левый Берег LB.ua (@lb_ua) September 15, 2017

Нужно сказать, претензии к украинцам поднакопились. Например, министр социальной политики Рева уличил соотечественников в непомерном обжорстве. Половину своей зарплаты граждане тратят на еду. Не потому, что у населения низкие доходы. Во всем виновата «особая культура питания».

Позитивный пример показал гражданам Петр Порошенко, побывавший в гостях у воина АТО. Украинский лидер скромно съел борщик. Остальные участники трапезы скромно ничего не съели.

Порошенко, съедающий у семьи танкиста борщ, стал посмешищем в Сетиhttps://t.co/BnNXEOBZIb pic.twitter.com/thNH6RkMjX — Паукан (@p_a_u_k_a_n) September 14, 2017

Большие долги накопили украинцы за коммунальные услуги.

Украинцы задолжали за газ более $1 млрд https://t.co/Ad67Pgs1F4 — Пищепром (@pischeprom) September 13, 2017

Заметим, что именно платежки за отопление и газ вызывают у населения наибольшие затруднения. Долги стремительно накапливаются даже летом, когда нагрузка по ЖКХ традиционно ниже.

На этом фоне идея МВФ поднять цены на газ выглядит откровенным издевательством. Тем не менее, с высокой долей вероятности можно ожидать от Киева выполнения этой «вежливой рекомендации».

Страна, в которой хочется жить

Но никогда нельзя опускать руки. Пока нытики ноют, решительные украинцы ищут лучшей судьбы. Не мудрствуя лукаво, некий гражданин вплавь пересек Дунай, чтобы перебраться на румынский берег.

Украина - страна, в которой хочется жить pic.twitter.com/cinGyvQC3Z — Ватобот Прохоров (@Probubnist) September 15, 2017

Отважный молодой человек стал настоящим героем Сети, но цели своей не добился. Придется все же подыскать работу на cвоей земле…