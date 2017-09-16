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Госдума может разрешить ГИБДД отбирать машины у пьяных водителей
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    Госдума может разрешить ГИБДД отбирать машины у пьяных водителей

    15:01  16 Сентября 2017
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    Госдума может разрешить ГИБДД отбирать машины у пьяных водителей

    Москва, 16 сентября. Российские власти могут принять законопроект о залоге автомобиля за пьяное вождение. В 2016 году проект закона приняли в первом чтении.

    Предполагается, что сотрудники ГИБДД смогут отправлять автомобили нетрезвых водителей на штрафстоянку и возвращать их только после уплаты автомобилистами залога в размере 30 тысяч рублей, сообщает «Газета.ру».

    В прошлом году Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. Но возникли вопросы финансово-технического характера. Было неясно, куда должны поступать деньги и как быстро они будут попадать в федеральный бюджет.

    Вопросы пока не удалось урегулировать, требуется учесть мнение других профильных ведомств. Работа над инициативой не прекращается. Вполне возможно, что законопроект примут до конца 2017 года.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #гибдд #инспекторы
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