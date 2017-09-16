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Россия
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Политика
Клинцевич прокомментировал декларацию Трампа о реформе ООН
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    Клинцевич прокомментировал декларацию Трампа о реформе ООН

    15:20  16 Сентября 2017
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    Клинцевич прокомментировал декларацию Трампа о реформе ООН

    Москва, 16 сентября. Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал встречу лидеров стран по реформированию ООН, которую созывает президент США Дональд Трамп.

    В пресс-службе Клинцевича отмечают, это мероприятие несет в себе угрозу мировой безопасности.

    «Любые попытки изменить что-то в деятельности этой международной организации в обход России, одного из ее основателей, постоянного члена  Совета Безопасности, неизбежно приведут к разрушению ООН», — подчеркнул он.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя допустил, что Москва может не подписать декларацию о реформе организации, предложенную Трампом.

    Клинцевич прокомментировал декларацию Трампа о реформе ООН

    Он также отметил, что многое из предложенного США соответствует идеям генсека ООН Пан Ги Муна, однако «декларацией реформу организации не проведешь и ООН не изменишь».

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    Автор: Дима Оленин
    #сша #оон #клинцевич
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