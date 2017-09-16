Клинцевич прокомментировал декларацию Трампа о реформе ООН

В Избранное

Москва, 16 сентября. Первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал встречу лидеров стран по реформированию ООН, которую созывает президент США Дональд Трамп.

В пресс-службе Клинцевича отмечают, это мероприятие несет в себе угрозу мировой безопасности.

«Любые попытки изменить что-то в деятельности этой международной организации в обход России, одного из ее основателей, постоянного члена Совета Безопасности, неизбежно приведут к разрушению ООН», — подчеркнул он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя допустил, что Москва может не подписать декларацию о реформе организации, предложенную Трампом.

Он также отметил, что многое из предложенного США соответствует идеям генсека ООН Пан Ги Муна, однако «декларацией реформу организации не проведешь и ООН не изменишь».