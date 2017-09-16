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Новости Сирии
Россия надеется, что режим прекращения огня в Сирии будет необратимым
Новости Сирии
Сирия новости 16 сентября 16.30: теракт ИГ в иракской школе, курды продвинулись в провинции Дейр эз-Зор
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    Сирия новости 16 сентября 16.30: теракт ИГ в иракской школе, курды продвинулись в провинции Дейр эз-Зор

    16:30  16 Сентября 2017
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    Теракт ИГ в иракской школе

    Сирия, 16 сентября. Теракт ИГ* в одной из иракских школ в провинции Салах Эд-Дин. Курды продвинулись в северной части Дейр эз-Зора. Междоусобные столкновения боевиков в Восточной Гуте Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открывают огонь по позициям исламистов в районах Джобар и Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска; направили подкрепление на восток Хамы.

    «Исламское государство»: ведет бои с курдами в районе госпиталя в городе Ракка; утратило населенные пункты Аль-Ханутия и Абу Ханая на юге «Акербатского котла» в провинции Хама; организовало теракт с участием смертника в одной из иракских школ в провинции Салах Эд-Дин; казнило трех человек по подозрению в связях с ВС Ирака в городе Аль-Каим близ сирийско-иракской границы.

    «Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА в районе населенного пункта Харитан к северо-западу от Алеппо.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: подверглась обстрелу со стороны «Файлак Ар-Рахман» близ города Аль-Ашари на северо-востоке Дамаска.

    Курды: захватили здание сахарного завода и электростанцию в северной части провинции Дейр эз-Зор; отбили у ИГ тюрьму в квартале Аль-Амин в Ракке.

    Международная коалиция: наносит авиаудары по опорным пунктам ИГ в Ракке.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Информационное агентство Al Manar News сообщает о том, что боевики антиправительственной группировки «Файлак Ар-Рахман» открыли огонь по позициям радикалов «Джейш Аль-Ислам» в окрестностях населенного пункта Аль-Ашари в Восточной Гуте Дамаска. О потерях со стороны «Армии Ислама» никакой информации пока не поступало.

    Тем временем подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают наносить ракетные удары по оборонительным сооружениям и огневым позициям исламистов «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» в районах Джобар и Айн-Тарма, передает местный Twitter-канал (Ghouta_GMC).

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    По данным новостного портала Breaking News, более 500 семей возвращаются в свои дома в городе Манбидж, расположенном на северо-востоке провинции. Беженцы отмечают, что готовы работать над восстановлением районов, пострадавших за время оккупации террористической группировки. Это уже восьмая партия мирных жителей, вернувшаяся на данные территории после освобождения Манбиджа от ИГИЛ*. Напомним, населенный пункт был полностью зачищен от террористов «Исламского государства»* в августе 2016 года.

    К северо-востоку от столицы региона недалеко от населенного пункта Харитан возобновились перестрелки между правительственными силами и радикалами вооруженной оппозиции, сообщает военный источник в сети Telegram(NRVR11).

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Демократические силы Сирии**** (SDF) продолжают военную операцию под названием «Шторм Джазиры» в северной части провинции. Согласно сведениям информационного портала Havar News, подконтрольного курдам, SDF и Отряды народной самообороны (YPG) отбили у боевиков ИГ здание сахарного завода и электрическую станцию. Данную информацию также подтверждает Twitter-канал (1st_infantry). О потерях со стороны террористов «Исламского государства» в живой силе и военной технике пока не сообщалось.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Военный источник в социальной сети Telegram (NRVR11) сообщает о взрыве, который прогремел на шоссе, пролегающем между населенным пунктом Хирбет Газале и городом Даръа. Данные территории находятся под контролем правительственных подразделений. Никакой информации об организаторах теракта и потерях среди военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) на данный момент не поступало. Предполагается, что взрывное устройство могло быть заложено либо террористами подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», либо боевиками недавно сформированного альянса «Национальный фронт освобождения Сирии». Напомним, исламисты новообразованного формирования выступают за «перезагрузку революции» и намерены продолжать борьбу с войсками САР, несмотря на режим прекращения огня, действующий в регионе.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Продолжаются вооруженные столкновения между террористами «Исламского государства» и Сирийскими демократическими силами**** (SDF) в районе национального госпиталя в административном центре провинции. Об этом сообщает новостное агентство Al Manar News. Военные самолеты международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки обеспечивают курдам прикрытие с воздуха. Информация о потерях со стороны террористической группировки не оглашалась.

    Между тем в квартале Аль-Амин курдским отрядам удалось немного продвинуться и захватить здание тюрьмы, передает Telegram-канал (daraa_now).

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Согласно информации военных источников в соцсети Twitter (HhabibS) и (SyriaWar2), Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники заняли населенные пункты Аль-Ханутия и Абу Ханая в южной части «Акербатского котла», сформированного при поддержке российских ВКС. Данная информация в настоящий момент уточняется. Тем временем новые части Сирийской арабской армии (САА) направляются на восток Хамы, передает местный активист на своей странице в Twitter (IvanSidorenko1). Несмотря на то, что отряды ИГ оказались в окружении, ИГИЛовцы не перестают оказывать упорное сопротивление.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Новый теракт произошел в провинции Салах Эд-Дин. Как передает информационный портал Al Sumaria News, террорист-смертник «Исламского государства» активировал на себе взрывное устройство в одной из школ в населенном пункте Аль-Дор, расположенном к юго-востоку от города Тикрит. К счастью, никто из учащихся не пострадал. Полиция Ирака ввела комендантский час и совместно с силами проправительственного ополчения «Хашд Аш-Шааби» проводит обыски в ближайших деревнях с целью выявить пособников боевика.

    В городе Аль-Каим близ сирийско-иракской границы были казнены трое молодых людей, обвиненных радикалами ИГИЛ в сотрудничестве с вооруженными силами Ирака, сообщает агентство новостей Iraqi News. ИГИЛовцы утроили показательную казнь на одной из центральных улиц Аль-Каима.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #курды #ирак #саа #коалиция #дейр эз-зор #ракка #новости сирии #даръа #сса
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
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