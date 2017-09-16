Мэй предупредила британцев о возможном втором взрыве в Лондоне

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Лондон, 16 сентября. Власти Британии не исключают возможность того, что в Лондоне может произойти второй взрыв. Полиция полагает, что преступник, оставивший накануне бомбу в метро, мог сделать более мощные закладки.

Правоохранительные органы Великобритании повысили до критического уровень террористической угрозы. Об этом сообщила глава британского правительства Тереза Мэй. В Объединенном антитеррористическом аналитическом центре полагают, что очередной теракт «может быть неизбежен». Военные будут помогать полиции в патрулировании улиц.

В общественном транспорте появятся вооруженные силовики, что рассматривается Мэй как «разумный шаг» для обеспечения безопасности граждан. Накануне в лондонском метро произошел взрыв, пострадали не менее двух десятков пассажиров.