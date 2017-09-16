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Экономика
Эксперт оценил решение Венесуэлы перейти на юани вместо долларов
Экономика
Эксперт оценил решение Венесуэлы перейти на юани вместо долларов
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    Эксперт оценил решение Венесуэлы перейти на юани вместо долларов

    13:56  16 Сентября 2017
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    Эксперт оценил решение Венесуэлы перейти на юани вместо долларов

    Москва, 16 сентября. Доктор исторических наук и директор Фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев рассказал, как решение главы Венесуэлы Николаса Мадуро о переходе на китайский юань повлияет на политику Вашингтона.

    По его словам, действия одной страны не должны серьезно повлиять на текущую ситуацию.

    «С другой стороны, многое будет зависеть от того, насколько США захотят покупать у Венесуэлы, которая осуществляет им поставки, нефть за юани», — заявил Рогулев в интервью «Политэксперту». Он также отметил, что только время покажет, кто больше пострадает в итоге — США или Венесуэла.

    Эксперт добавил, что сейчас все сделки по энергоресурсам осуществляются в долларах. Именно по этой причине Мадуро будет сложно поколебать курс американской валюты.

    Эксперт оценил решение Венесуэлы перейти на юани вместо долларов

    Ранее сообщалось, что Венесуэла начала использовать юани вместо долларов при определении цен на нефть.

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    Автор: Дима Оленин
    #доллар #мадуро #венесуэла
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