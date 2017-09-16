Курды заявили, что шесть бойцов SDF пострадали при ударе ВВС Сирии

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Дамаск, 16 сентября. Шесть бойцов поддерживаемых США «Сирийских демократических сил» (SDF) пострадали при ударе ВВС Сирии на востоке страны. Об этом заявил представитель организации.

Как заявил Reuters глава военного совета Дейр эз-Зора Ахмед Абу Хаул, в результате удара, нанесенного на рассвете в субботу, пострадали шесть курдских боевиков из его группы.

Удар ВВС Сирии был нанесен по позициям на восточном берегу реки Евфрат.