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Курды заявили, что шесть бойцов SDF пострадали при ударе ВВС Сирии
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    Курды заявили, что шесть бойцов SDF пострадали при ударе ВВС Сирии

    13:47  16 Сентября 2017  /обновлено: 13:50  16 Сентября 2017
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    Курды заявили, что шесть бойцов SDF пострадали при ударе ВВС Сирии

    Дамаск, 16 сентября. Шесть бойцов поддерживаемых США «Сирийских демократических сил» (SDF) пострадали при ударе ВВС Сирии на востоке страны. Об этом заявил представитель организации.

    Как заявил Reuters глава военного совета Дейр эз-Зора Ахмед Абу Хаул, в результате удара, нанесенного на рассвете в субботу, пострадали шесть курдских боевиков из его группы.

    Удар ВВС Сирии был нанесен по позициям на восточном берегу реки Евфрат.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #сша #сирия #курды #ввс #sdf
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