Новости США: президент МАКС предупреждал разбившегося в Неваде пилота Су-27 об опасности

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США, 16 сентября. Президент МАКС Магомед Толбоев заявил, что предупреждал разбившегося в Неваде американского пилота Су-27 об опасности; Москва не исключает, что может не поддержать декларацию Дональда Трампа по реформе ООН. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Авиакатастрофа в Неваде: новые подробности

Заслуженный летчик-испытатель России, герой РФ и почетный президент авиасалона «МАКС» Магомед Толбоев заявил, что погибшего в Неваде американца, управлявшего Су-27, предупреждали об опасности. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам президента МАСК, месяц назад он разговаривал с пилотом Эриком Шульцем и просил его не выполнять фигуры высшего пилотажа на российском истребителе.

Толбоев утверждает, что ранее показывал погибшему «мертвые петли, но говорил: не надо этого делать».

«Это только наш самолет, родной, мы знаем, что с ним делать, — сказал российский летчик. — Сначала надо знать, на чем ты летишь. Казак на своей лошади только казак».

Он также добавил, что отклонение даже на один градус в момент выполнения фигур высшего пилотажа на данном истребителе может стать роковым. Кроме того, Толбоев подчеркнул, что погибший Эрик Шульц был опытным пилотом.

Москва может не поддержать декларацию Трампа

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя допускает, что Москва может не поддержать предложенную президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом декларацию по реформе ООН, сообщает RT.

По словам Небензи, «многие из идей, которые изложены в документе, важны и идут в русле предложений, выдвинутых генсеком. Однако декларацией реформу ООН не проведешь. Как ранее сообщалось, Василий Небензя отметил, что ООН не нуждается в радикальном реформировании.

КНДР угрожает безопасности Гуама

Последний запуск ракеты Северной Кореей продемонстрировал, что остров Гуам, относящийся к территории США, находится в пределах досягаемости, сообщает газета The Washington Post.

Северокорейская баллистическая ракета полетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихий океан. Это случилось через день после того, как в Пхеньяне заявили, что Япония «должна быть затоплена в море». Ракета КНДР пролетела над Японией во второй раз менее чем за три недели. В то время как в Японии звучат сирены, в США растет обеспокоенность тем, что последнее северокорейское испытание было направлено не только против Японии, но и против американской территории — острова Гуам. Поскольку в последние недели напряженность между Северной Кореей и Соединенными Штатами и ее союзниками увеличилась, Пхеньян высказал угрозы по поводу атаки на Гуам, где постоянно находятся 160 тысяч человек. В начале августа северокорейский военный представитель сказал, что страна рассматривает план по запуску ракет в море вокруг Гуама.

Трамп хочет ужесточить запрет на въезд

Президент Трамп заявил, что его запрет на въезд «должен быть гораздо более широким», сообщает Los Angeles Times.

Глава Белого дома в своем Twitter отметил, что его спорный запрет «должен быть гораздо более широким, более жестким и конкретным». Также он добавил, что сожалеет, что запрет на въезд в США едва ли можно назвать политкорректным шагом.

Новая комиссия по «российскому следу»

Сенаторы предлагают создать комиссию «по вмешательству в выборы» по лекалу той, что занималась расследованием теракта 9/11, сообщает The Hill.

Пара сенаторов, поддерживаемых обеими партиями, настаивает на том, чтобы организовать комиссию для расследования кибератак, которые имели место во время президентской избирательной кампании 2016 года. В настоящее время несколько комитетов Конгресса США ищут в случившемся «российский след». Между тем, специальный прокурор Роберт Мюллер возглавляет федеральное расследование по этому вопросу.

Мать защитила честь дочери

Женщина из Кливленда порезала своего молодого человека ножом после того, как застала его голым с 12-летней дочерью, сообщает Cleveland.com.

Ни женщине, ни мужчине пока не были предъявлены обвинения в связи с инцидентом. Полиция расследует его как потенциальный случай изнасилования.

«Хосе» идет на северо-восток США

Ураган «Хосе» может переместиться на северо-восточное побережье США на следующей неделе, сообщает служба новостей телеканала CNN.

National Hurricane Centre включает части Соединенных Штатов от Нью-Джерси до Новой Англии в «конус неопределенности», что показывает вероятное наступление бури в течение пяти дней. Конус показывает, что Хосе может пройти через береговую линию Нью-Джерси, Лонг-Айленд, большую часть штата Коннектикут, Массачусетс и весь Род-Айленд.