Полиция задержала подозреваемого в теракте в метро Лондона

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Лондон, 16 сентября. Правоохранительные органы графства Кент задержали в Дувре 18-летнего молодого человека по подозрению в совершении теракта на станции Parsons Green в Лондоне, говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Британская полиция задержала 18-летнего молодого человека в связи с произошедшим накануне терактом в метро. По данным Скотленд-Ярда, задержание прошло на территории порта в городе Дувр. Напомним, что в лондонским теракте пострадали не менее двух десятков человек. Власти Великобритании рассматривают ЧП как теракт.