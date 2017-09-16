Стало известно, почему террористы ИГ сдаются в плен в Дейр эз-Зоре

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Дамаск, 16 сентября. Небольшой отряд террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»* сдался в плен правительственным силам в Дейр эз-Зоре – боевики ослаблены и дезорганизованы, что делает длительное сопротивление невозможным.

Террористы ИГИЛ* из деблокированного города Дейр эз-Зор сирийской армией при поддержке ВКС РФ сдались в плен. Речь идет о немногочисленном отряде, который, какие и многие другие, дезорганизован и значительно ослаблен. Известно, что оставленные боевиками районы возвращаются к мирной жизни, российские военные и медики оказывают гуманитарную и медицинскую помощь — доставляют продукты питания, чистую воду, средства гигиены

* Организация запрещена на территории РФ.