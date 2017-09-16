Путин рассказал о планах «Газпрома» по газификации Киргизии

В Избранное

Москва, 16 сентября. Российский энергетик «Газпром» в ближайшие годы может вложить 100 млрд рублей в энергетическую сферу Киргизии, чтобы довести уровень газификации республики до 60%, сказал глава государства РФ Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин рассказал о планах отечественной энергетической компании «Газпром», отметив перспективы по газификации Киргизии.

«Вы знаете, что у «Газпрома» большие планы по развитию энергетики. Я думаю, что в ближайшие годы, если будем осуществлять то, о чем договаривались с президентом Киргизстана, можем довести газификацию процентов до шестидесяти», — сказал Путин.

Такое заявление он сделал во время своего рабочего визита в Сочи. Глава государства также добавил, что «Газпром» в ближайшие несколько лет намерен инвестировать порядка 100 млрд рублей.