Ужесточить наказание за публикацию откровенных фото и видео предлагают в России

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Санкт-Петербург, 16 сентября. В России предлагают ужесточить наказание за публикацию в Интернете фото и видео откровенного содержания без согласия запечатленных на них людей. Проект закона поступит на рассмотрение в Заксобрание Ленобласти на следующей неделе.

Авторы проекта предлагают дополнить статью 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», сообщает RT.

По словам депутата Заксобрания Ленобласти Владимира Петрова, подобные поправки необходимы, потому что такие снимки могут наносить серьезный моральный и репутационный ущерб. Авторы идеи предлагают за правонарушения наказывать штрафом от 100 до 500 тысяч рублей, исправительными работами или лишением свободы сроком до пяти лет.

Если проект будет одобрен заксобранием Ленинградской области, то его направят на рассмотрение в Госдуму.