Пушилин объяснил Меркель, почему Киев не сможет пролоббировать ввод миротворцев в Донбасс

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Донецк, 16 сентября. Полпред ДНР Денис Пушилин, комментируя заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о миротворцах ООН в Донбассе, заявил, что для ввода контингента необходимо согласие ДНР и ЛНР.

«На территории ДНР ситуация спокойная, тем более она спокойная на границе с Россией», — подчеркнул Пушилин в беседе с RT.

Он также добавил, что без согласия представителей ЛНР и ДНР вводить миротворцев ООН на всю территорию Донбасса нецелесообразно.

«Я сомневаюсь, что у Украины получится его пролоббировать, даже несмотря на поддержку Запада», —заключил Пушилин.

Напомним, что Меркель в целом одобрила предложение о вводе контингента ООН в Донбасс. По ее словам, силы ООН должны быть везде, где размещены представители мониторинговой миссии ОБСЕ.