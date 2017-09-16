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Пушилин объяснил Меркель, почему Киев не сможет пролоббировать ввод миротворцев в Донбасс
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    Пушилин объяснил Меркель, почему Киев не сможет пролоббировать ввод миротворцев в Донбасс

    12:39  16 Сентября 2017
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    Пушилин объяснил Меркель, почему Киев не сможет пролоббировать ввод миротворцев в Донбасс

    Донецк, 16 сентября. Полпред ДНР Денис Пушилин, комментируя заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о миротворцах ООН в Донбассе, заявил, что для ввода контингента необходимо согласие ДНР и ЛНР.

    «На территории ДНР ситуация спокойная, тем более она спокойная на границе с Россией», — подчеркнул Пушилин в беседе с RT.

    Он также добавил, что без согласия представителей ЛНР и ДНР вводить миротворцев ООН на всю территорию Донбасса нецелесообразно.

    «Я сомневаюсь, что у Украины получится его пролоббировать, даже несмотря на поддержку Запада», —заключил Пушилин.

    Пушилин объяснил Меркель, почему Киев не сможет пролоббировать ввод миротворцев в Донбасс

    Напомним, что Меркель в целом одобрила предложение о вводе контингента ООН в Донбасс. По ее словам, силы ООН должны быть везде, где размещены представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

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    Автор: Дима Оленин
    #меркель #пушилин #днр
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