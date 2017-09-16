Власти Украины не знают, что делать с Саакашвили

В Избранное

Киев, 16 сентября. Украинские власти не планируют предпринимать какие бы то ни было меры в отношении грузино-украинского политика Михаила Саакашвили, пожелавшего посетить Киев 19 сентября. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Власти Украины не могут сказать точно, как следует поступать в случае с приездом бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. По словам главы украинского правительства Владимира Гройсмана, с такими популистами, как грузино-украинский политик Саакашвили, должен разбираться народ. Киев не собирается предпринимать какие-то меры в отношении бывшего президента Грузии. Гройсман добавил, что область не добилась особенных успехов за время его руководства.