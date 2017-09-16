Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Экономика
Эксперт оценил решение Венесуэлы перейти на юани вместо долларов
Украина
Власти Украины не знают, что делать с Саакашвили
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Украины не знают, что делать с Саакашвили

    12:36  16 Сентября 2017
    388

    Власти Украины не знают, что делать с Саакашвили

    Киев, 16 сентября. Украинские власти не планируют предпринимать какие бы то ни было меры в отношении грузино-украинского политика Михаила Саакашвили, пожелавшего посетить Киев 19 сентября. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. 

    Власти Украины не могут сказать точно, как следует поступать в случае с приездом бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. По словам главы украинского правительства Владимира Гройсмана, с такими популистами, как грузино-украинский политик Саакашвили, должен разбираться народ. Киев не собирается предпринимать какие-то меры в отношении бывшего президента Грузии. Гройсман добавил, что область не добилась особенных успехов за время его руководства. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #саакашвили
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 16934

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7634

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5836

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9273

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        34151
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пушилин объяснил Меркель, почему Киев не сможет пролоббировать ввод миротворцев в Донбасс

        Пушилин объяснил Меркель, почему Киев не сможет пролоббировать ввод миротворцев в Донбасс

        12:39   16 Сентября 2017
        9627
        В ДНР ответили на заявление Меркель о вводе миротворцев ООН в Донбасс

        В ДНР ответили на заявление Меркель о вводе миротворцев ООН в Донбасс

        11:30   16 Сентября 2017
        2549
        Небензя не уверен, что Россия подпишет декларацию США о реформировании ООН

        Небензя не уверен, что Россия подпишет декларацию США о реформировании ООН

        5:38   16 Сентября 2017
        4515
        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        20:34   15 Сентября 2017
        6291