Сторонника Саакашвили оставили без меры пресечения по делу о прорыве границы Украины

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Киев, 16 сентября. Львовский суд не избрал меру пресечения экс-заместителю генерального прокурора Украины Давиду Давиду Сакварелидзе, который является соратником украино-грузинского политика Михаила Саакашвили по делу о прорыве через границу.

Галицкий суд Львова удовлетворил прошение правозащитника соратника Михаила Саакашвили и оставил без меры пресечения по делу о прорыве государственной границы. Об этом написал сам подозреваемый Давид Сакварелидзе в соцсетях, отметив, что «врученное подозрение, как и все дело в целом, абсолютно «порошковые» и не имеют под собой реальных оснований».

Напомним, что накануне украинская прокуратура вручила Сакварелидзе уведомление о том, что соратник Саакашвили стал подозреваемым по делу о прорыве границы, возбуждено несколько уголовных делопроизводств.