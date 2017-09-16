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Украина
Сторонника Саакашвили оставили без меры пресечения по делу о прорыве границы Украины
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    Сторонника Саакашвили оставили без меры пресечения по делу о прорыве границы Украины

    13:52  16 Сентября 2017
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    Сторонника Саакашвили оставили без меры пресечения по делу о прорыве границы Украины

    Киев, 16 сентября. Львовский суд не избрал меру пресечения экс-заместителю генерального прокурора Украины Давиду Давиду Сакварелидзе, который является соратником украино-грузинского политика Михаила Саакашвили по делу о прорыве через границу. 

    Галицкий суд Львова удовлетворил прошение правозащитника соратника Михаила Саакашвили и оставил без меры пресечения по делу о прорыве государственной границы. Об этом написал сам подозреваемый Давид Сакварелидзе в соцсетях, отметив, что «врученное подозрение, как и все дело в целом, абсолютно «порошковые» и не имеют под собой реальных оснований».

    Напомним, что накануне украинская прокуратура вручила Сакварелидзе уведомление о том, что соратник Саакашвили стал подозреваемым по делу о прорыве границы, возбуждено несколько уголовных делопроизводств.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #саакашвили
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