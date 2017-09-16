Президент Эквадора обнаружил скрытую камеру в рабочем кабинете

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Кито, 16 сентября. Эквадорский лидер Ленин Морено заявил, что в его рабочем кабинете без соответствующего согласования была установлена камера видеонаблюдения.

Преступлением против частной жизни назвал президент Эквадора несанкционированную установку камеры в его кабинете. Об этом он написал в микроблоге Twitter.

«Я в шоке и в ярости! Скрытая камера в моём кабинете, которой управляют дистанционно. Это преступление против частной жизни», — отмечается в посте.

Морено предположил, что устройство слежения было монтировано порядка 7-8 лет назад, однако никто из службы безопасности не предупредил его. Напомним, что Ленин Морено возглавил Эквадор в мае 2017 года, пишет RT.