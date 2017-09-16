Небензя объяснил, почему РФ может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН

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Нью-Йорк, 16 сентября. Постпред России при ООН Василий Небензя объяснил, почему Москва может не подписать декларацию о реформе организации, которую предложил президент США.

По словам дипломата, многие из идей, которые изложены в документе, важны и идут в русле предложений, который выдвигает генеральный секретарь, но «декларацией реформу ООН не проведешь».

Постпред России при ООН считает, что повысить эффективность всемирной организации можно только через межправительственные переговоры. Документ, который предлагает Дональд Трамп, это «декларация стран которые придерживаются схожих взглядов по этому вопросу, но это не есть инструкции генеральному секретарю, как перестроить организацию».