Сирия и плавающая позиция Вашингтона: США исключили стабильность в САР при власти Асада

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Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила в ходе пресс-брифинга, что силы США продолжат свою работу в Сирии. По ее словам, Вашингтон намерен добиться восстановления стабильности в арабской республике, однако это будет оставаться невозможным до тех пор, пока у власти в стране находится президент Башар Асад. Кроме того, Хейли подчеркнула, что ключевой целью Соединенных Штатов в САР является ограничение влияния Ирана, который, согласно ее мнению, способен полностью подчинить себе официальный Дамаск.

Таким образом, позиция американской стороны относительно сирийского кризиса вновь вызывает вопросы. Не так давно Дональд Трамп отметил, что свержение Асада больше не является одной из задач США. Свое отношение к лидеру арабской республики заметно смягчили и некоторые европейские политики. Однако теперь Никки Хейли своим заявление наглядно продемонстрировала, что Соединенные Штаты не изменили своего курса и для них остаются актуальными все те же цели, к достижению которых стремилась еще администрация Барака Обамы.

Федеральное агентство новостей (ФАН) пыталось разобраться в переменчивых настроениях Вашингтона, связанных с его отношением к сирийскому правительству и Башару Асаду. Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев поделился с корреспондентом ФАН своим мнением по этому вопросу. Эксперт считает, что плавающая позиция США является следствием раскола, который ярко проявился внутри американского общества с приходом к власти Трампа и который сейчас продолжает только углубляться.

«В Соединенных Штатах есть несколько группировок, которые постоянно пробивают свои интересы и пытаются воздействовать на государственную власть. Одна из них считает, что пора заканчивать кампанию в Сирии, пора закрыть тему Башара Асада, так как необходимо сконцентрировать на других проблемах — например, КНДР, Иран, юго-восточная Азия. Другая же группа продолжает гнуть прежнюю линию, стремясь убрать сирийского лидера. Этим лоббистам не понравилось, что данная тема ушла с первых полос, и они вновь стали настойчиво воздействовать на общественность. Представитель США при ООН фактически озвучила их позицию по этому вопросу».

Военный эксперт отметил, что антиасадовское течение внутри Соединенных Штатов в последнее время все же несколько сдало позиции. Данное заявление Никки Хейли показывает, что противники официального Дамаска отчаянно пытаются вернуть тему необходимости противостояния сирийской легитимной власти на первые полосы газет. При этом некоторое ослабление влияния противников Асада в США совсем не означает, что Вашингтон рассчитывает в скором времени завершить свою кампанию в САР. Подтверждение этому — недавно стартовавшая совместная операция курдских бойцов Сирийских демократических сил (SDF) и возглавляемой Штатами западной коалиции в провинции Дейр эз-Зор.

«Конечно, американцы продолжат цепляться за Сирию. В частности, они, безусловно, не перестанут оказывать помощь боевикам — и финансировать их, и засылать им своих военных инструкторов».

Не так важна позиция США по отношению к Асаду, важно то, что они в любом случае будут пытаться и дальше влиять на ситуацию в регионе в угоду своим интересам. Это будет происходить путем поддержки вооруженных оппозиционных группировок, но уже не на официальном уровне, а также через полностью лояльный к Штатам Курдистан, который Вашингтон надеется создать.

Что же касается высказываний официальных лиц США по Сирии, то к ним не стоит относиться слишком серьезно, считает Александр Перенджиев. Непостоянство мнений на этом счет — это следствие внутренней борьбы, разворачивающейся между отдельными группами лоббистов.