Путин поприветствовал участников Всероссийского дня бега «Кросс нации–2017»

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Москва, 16 сентября. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского дня бега «Кросс нации–2017», который стартовал сегодня в России.

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер отметил, что знаменитый «Кросс нации», который проходит во многих регионах страны, своей вдохновляющей силой объединяет людей самых разных возрастов и интересов.

Президент России выразил уверенность, что нынешний День бега вновь соберет десятки тысяч участников, станет настоящим праздником, оставит яркие, незабываемые впечатления.