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В ДНР ответили на заявление Меркель о вводе миротворцев ООН в Донбасс
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    В ДНР ответили на заявление Меркель о вводе миротворцев ООН в Донбасс

    11:30  16 Сентября 2017
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    В ДНР ответили на заявление Меркель о вводе миротворцев ООН в Донбасс

    Донецк, 16 сентября. Полпред ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о размещении миротворцев ООН в Донбассе.

    «Если бы не такая поддержка Украине со стороны Германии, Франции и США, то конфликт был бы уже давно разрешен», — заявил Пушилин, отметив, что для этих стран более приоритетны интересы политиков, а не жителей ЛНР и ДНР.

    Он также напомнил о том, что произошло в свое время в Хорватии, Югославии и Сербской Краине. Пушилин подчеркнул, что для ДНР подобный вариант неприемлем, передает RT.

    По его словам, миссионеров ООН необходимо разместить там, где существует угроза безопасности представителей мониторинговой миссии ОБСЕ.

    В ДНР ответили на заявление Меркель о вводе миротворцев ООН в Донбасс

    Полпред ДНР также добавил, что для ввода миротворцев нужно согласовать мнения обеих сторон конфликта. Без согласия ДНР и ЛНР ввод контингента ООН не имеет смысла, резюмировал Пушилин.

    Ранее Меркель заявила, что силы ООН должны находиться везде, где размещены представители ОБСЕ, передает «Политэксперт».

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    Автор: Дима Оленин
    #меркель #пушилин
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