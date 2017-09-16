В ДНР ответили на заявление Меркель о вводе миротворцев ООН в Донбасс

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Донецк, 16 сентября. Полпред ДНР Денис Пушилин прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о размещении миротворцев ООН в Донбассе.

«Если бы не такая поддержка Украине со стороны Германии, Франции и США, то конфликт был бы уже давно разрешен», — заявил Пушилин, отметив, что для этих стран более приоритетны интересы политиков, а не жителей ЛНР и ДНР.

Он также напомнил о том, что произошло в свое время в Хорватии, Югославии и Сербской Краине. Пушилин подчеркнул, что для ДНР подобный вариант неприемлем, передает RT.

По его словам, миссионеров ООН необходимо разместить там, где существует угроза безопасности представителей мониторинговой миссии ОБСЕ.

Полпред ДНР также добавил, что для ввода миротворцев нужно согласовать мнения обеих сторон конфликта. Без согласия ДНР и ЛНР ввод контингента ООН не имеет смысла, резюмировал Пушилин.

Ранее Меркель заявила, что силы ООН должны находиться везде, где размещены представители ОБСЕ, передает «Политэксперт».