Формат контактной группы по Сирии обсудят в Нью-Йорке постоянные члены Совбеза ООН

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Москва, 16 сентября. На следующей неделе в Нью-Йорке будет обсуждаться инициатива Франции по созданию контактной группы по Сирии, в частности, ее формат. В заседании примут участие пять постоянных членов Совета Безопасности ООН. Такое заявление сделала посол Франции в Москве Сильви Берманн.

По словам Берманн, настало время переходить к политической фазе разрешения конфликта в Сирии. Вопрос по этой контактной группе и ее формату будет обсуждаться пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, в том числе и Россией.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил с идеей учредить контактную группу по Сирии.