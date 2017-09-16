Иномарка протаранила и опрокинула полицейский УАЗ в Уссурийске

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Уссурийск, 16 сентября. В административном центре Уссурийского городского округа автомобиль Toyota Prius протаранил полицейский УАЗ. От удара «буханку» перевернуло на бок.

Информация о ДТП появилась в Сети. Известно, что столкновение произошло на пересечении улиц Калинина и Сибирцева в Уссурийске.

Уссурийск. Благодарю @bigbro.ussk за видео A post shared by dpskontrol_125rus (@dpskontrol_125rus) on Sep 15, 2017 at 7:18pm PDT

Удар был такой силы, что УАЗ опрокинулся на бок и отлетел на тротуар. На место происшествия прибыли сотрудники дорожной автомобильной инспекции. Информация о пострадавших уточняется.