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Происшествия
Иномарка протаранила и опрокинула полицейский УАЗ в Уссурийске
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    Иномарка протаранила и опрокинула полицейский УАЗ в Уссурийске

    11:45  16 Сентября 2017
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    Toyota Prius протаранила и опрокинула полицейский УАЗ в Уссурийске

    Уссурийск, 16 сентября. В административном центре Уссурийского городского округа автомобиль Toyota Prius протаранил полицейский УАЗ. От удара «буханку» перевернуло на бок.

    Информация о ДТП появилась в Сети. Известно, что столкновение произошло на пересечении улиц Калинина и Сибирцева в Уссурийске.

     

    Уссурийск. Благодарю @bigbro.ussk за видео

    A post shared by dpskontrol_125rus (@dpskontrol_125rus) on

    Удар был такой силы, что УАЗ опрокинулся на бок и отлетел на тротуар. На место происшествия прибыли сотрудники дорожной автомобильной инспекции. Информация о пострадавших уточняется.

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    Автор: Алексей Громов
    #дтп #происшествие #уссурийск
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