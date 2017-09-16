Донбасс: мирная жительница ДНР получила ранение при обстреле ВСУ

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Донецк, 16 сентября. Украинские военные за прошедшие сутки 27 раз нарушили режим перемирия в Донбассе. Осколочное ранение получила мирная жительница.

Представитель оперативного командования ДНР сообщил, что силовики вели огонь по районам двенадцати населенным пунктам республики. Применялись минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела осколочное ранение получила 64-летняя жительница населенного пункта Трудовские Петровского района.

Ранее сообщалось, что ВСУ 14 раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.