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Донбасс: мирная жительница ДНР получила ранение при обстреле ВСУ
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    Донбасс: мирная жительница ДНР получила ранение при обстреле ВСУ

    13:04  16 Сентября 2017
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    Донбасс: мирная жительница ДНР получила ранение при обстреле

    Донецк, 16 сентября. Украинские военные за прошедшие сутки 27 раз нарушили режим перемирия в Донбассе. Осколочное ранение получила мирная жительница.

    Представитель оперативного командования ДНР сообщил, что силовики вели огонь по районам двенадцати населенным пунктам республики. Применялись минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрела осколочное ранение получила 64-летняя жительница населенного пункта Трудовские Петровского района.

    Ранее сообщалось, что ВСУ 14 раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс
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