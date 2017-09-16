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Сирия, 16 сентября. Курды утверждают, что подверглись ударам неизвестных самолетов на подступах к Дейр эз-Зору. ВС Ирака начали военную операцию в провинции Аль-Анбар. ССА** арестовала четырех человек по обвинению в связях с ИГ* в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям радикалов «Ан-Нусры»*** севернее Хомса; подверглись атаке боевиков в северной части Хамы.

«Исламское государство»: потеряло несколько холмов в районе деревни Айаш в окрестностях Дейр эз-Зора; ведет бои с курдами вблизи развязки Ад-Далла в Ракке; уничтожило танк САА в «Акербатском котле».

Сирийская свободная армия (ССА): арестовала четырех человек по обвинению в связях с ИГИЛ* в городе Джараблус на севере провинции Алеппо.

«Ахрар Аш-Шам»: отразила нападение «Джейш Халид ибн Аль-Валид» близ города Хейт в юго-восточной части Даръа.

Курды: утверждают, что подверглись атаке неизвестной авиации на подступах к Дейр эз-Зору; захватили квартал Аль-Шаракса в городе Ракка.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Telegram (ammarjohmani) сообщает о том, что полиция Сирийской свободной армии (ССА) в городе Джараблус, расположенном вблизи сирийско-турецкой границы, арестовала четырех человек, подозревающихся в связях с «Исламским государством»*. Однако местные активисты утверждают, что взятые под стражу являлись бойцами Отрядов народной самообороны (YPG), и именно поэтому были задержаны. Напомним, протурецкие исламисты «свободной армии» противостоят курдским войскам в северной части Алеппо. Столкновения между противоборствующими сторонами происходят практически ежедневно.

Провинция Хомс

Артиллерия сирийской армии открыла ответный огонь по укрепрайонам боевиков «Тахрир Аш-Шам» в окрестностях населенного пункта Дер Фуль, а также на окраине города Ар-Растан к северу от административного центра региона. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Никаких данных о нанесенном радикалам вооруженной оппозиции уроне пока не поступало. Несмотря на то, что данные территории входят в одну из зон безопасности, установленных в результате переговоров между представителями российского Центра по примирению враждующих сторон и лидерами «умеренной оппозиции», на группировку «Джебхат Ан-Нусра»* режим тишины не распространяется.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщалось ранее, силы Сирийской арабской армии (САА) заняли расположенный вблизи военного аэропорта Дейр эз-Зора населенный пункт Аль-Марийя и его окрестности. Стало известно, что радикалы «Исламского государства» понесли потери в живой силе в ходе вооруженных столкновений. Кроме того, согласно информации агентства новостей Al Masdar News, подразделения САР отбили у террористов несколько холмов в районе деревни Айаш. По данным военных источников AMN, далее правительственные войска планируют начать военную операцию по освобождению поселения Аль-Джафра.

Между тем Сирийские демократические силы**** (SDF) при поддержке ВВС западной коалиции продолжили продвигаться в предместьях города Аль-Салихия, несмотря на ранние заявления о том, что в административный центр провинции курды не войдут. Курдский информационный портал Havar News утверждает, что отряды SDF подверглись воздушной атаке неизвестных военных самолетов, предположительно ВВС Сирии или ВКС РФ, в промышленной зоне на восточном берегу Евфрата. Тем не менее данные сведения не получили подтверждения. Военные эксперты полагают, что курдские силы намеренно распространяют дезинформацию, для того чтобы оправдать возможную атаку на САА.

Провинция Даръа

Twitter-канал (AhrarAl_Sham), подконтрольный антиправительственной организации «Ахрар Аш-Шам», сообщает, что исламистам группировки удалось отразить новое нападение террористов «Исламского государства» недалеко от населенного пункта Хейт на юго-западе провинции Даръа. Несколько ИГИЛовцев формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид» были убиты или получили ранения. Напомним, борьба между Сирийской свободной армией (ССА) и силами ИГИЛ продолжается уже долгое время, тем не менее ни одной из сторон не удается захватить территории противника.

Провинция Ракка

На военной карте Civil War Map появилась информация о том, что Сирийская демократическая армия (SDF) захватила квартал Аль-Шаракса, а также сад Аль-Рашид в центральной части Ракки. Тем временем ожесточенные столкновения продолжились в районе кольцевой развязки Ад-Далла, передает информационное агентство Al Masdar News. О потерях сторон не сообщается. Через перекресток пролегает множество дорог, ведущих в западные районы города.

Провинция Хама

Боевики группировки вооруженной оппозиции «Файлак Аль-Маджид» атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в северной части провинции Хама. Как передает новостной портал Al Masdar News, в арсенале исламистов имелись военные пикапы Toyota, оснащенные крупнокалиберными пулеметами. Нападение было заснято радикалами на видео и опубликовано в социальных сетях. Однако продвинуться отрядам антиправительственного формирования не удалось благодаря получению командованием САА точных разведывательных данных. Как передает военный источник в Telegram (NRVR11), на севере региона ВВС Сирии регулярно совершают разведывательные полеты.

Тем временем на востоке Хамы разворачиваются бои между правительственными подразделениями и террористами «Исламского государства». Согласно данным Twitter-канала (ahmadnasser6799), ожесточенные столкновения отмечаются вблизи населенных пунктов Халед Хилал и Кулейб Ас-Сувар, расположенных в «Акербатском котле». В результате противостояния был уничтожен один их танков Сирийской арабской армии (САА).

Ирак

Военный источник в соцсети Twitter (IraqiSecurity) передает, что иракская армия начала полномасштабную военную операцию по освобождению населенного пункта Акашат и города Анна на западе провинции Аль-Анбар вблизи границы с территорией Сирии. По данным новостного агентства Iraqi News, ранее вооруженные силы Ирака прибыли на военную базу Айн Аль-Асад. Поддержку правительственным силам будут оказывать ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби».

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)