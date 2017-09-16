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Политика
Копия Маккейна: Пушков раскритиковал Тиллерсона за обвинения РФ в подрыве демократии
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    Копия Маккейна: Пушков раскритиковал Тиллерсона за обвинения РФ в подрыве демократии

    10:08  16 Сентября 2017
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    Копия Маккейна: Пушков раскритиковал Тиллерсона за обвинения РФ в подрыве демократии

    Москва, 16 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал громкое заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о российской угрозе.

    На своей странице в Twitter Пушков обвинил Тиллерсона в подражании американскому сенатору Джону Маккейну. Он также посоветовал главе Госдепа США заниматься своей работой, результаты которой оставляют желать лучшего.

    Ранее Тиллерсон, выступая перед министерской встречей Сообщества демократии в Вашингтоне, заявил, что США делают все возможное, чтобы сохранить в мире демократию. Он также добавил, что Россия якобы угрожает демократическим странам, вмешиваясь в ход честных и свободных выборов.

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    Автор: Дима Оленин
    #пушков #тиллерсон
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