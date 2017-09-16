Копия Маккейна: Пушков раскритиковал Тиллерсона за обвинения РФ в подрыве демократии

В Избранное

Москва, 16 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал громкое заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о российской угрозе.

На своей странице в Twitter Пушков обвинил Тиллерсона в подражании американскому сенатору Джону Маккейну. Он также посоветовал главе Госдепа США заниматься своей работой, результаты которой оставляют желать лучшего.

Тиллерсон копирует Маккейна, рассуждая об "атаках России на основы демократии". Лучше бы рассказал о своих достижениях на посту. Они нулевые — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 15, 2017

Ранее Тиллерсон, выступая перед министерской встречей Сообщества демократии в Вашингтоне, заявил, что США делают все возможное, чтобы сохранить в мире демократию. Он также добавил, что Россия якобы угрожает демократическим странам, вмешиваясь в ход честных и свободных выборов.