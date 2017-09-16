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Происшествия
Четыре человека остаются в больнице после пожара в Ивановской области
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    Четыре человека остаются в больнице после пожара в Ивановской области

    9:59  16 Сентября 2017
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    Четыре человека остаются в больнице после пожара в Ивановской области

    Ярославль, 16 сентября. Четыре человека продолжаются оставаться в больнице после пожара, который произошел в интернате в Ивановской области, сообщили в экстренных службах региона.

    Еще трое пострадавших получили помощь врачей амбулаторно.

    Напомним, что пожар в городе Пучеж Ивановской области произошел поздно вечером 15 сентября. Когда спасатели прибыли на место происшествия, огнем был охвачен третий этаж третьего корпуса. В результате погибли два человека 1960 и 1952 годов рождения. Вероятная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении. Не исключается поджог.

    Всего в доме-интернате проживали более 500 человек. Всех постояльцев оперативно эвакуировали. После пожара большая часть жилых комнат не пострадала, повреждена лишь рекреационная часть в одном крыле.

    По словам замначальника ГУ МЧС РФ по Ивановской области Андрея Шанского, всего из помещения было эвакуировано 112 человек. Пожар повредил площадь 20 квадратных метров.

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    Автор: Дима Оленин
    #пожар #ивановская область
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