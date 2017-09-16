Четыре человека остаются в больнице после пожара в Ивановской области
Ярославль, 16 сентября. Четыре человека продолжаются оставаться в больнице после пожара, который произошел в интернате в Ивановской области, сообщили в экстренных службах региона.
Еще трое пострадавших получили помощь врачей амбулаторно.
Напомним, что пожар в городе Пучеж Ивановской области произошел поздно вечером 15 сентября. Когда спасатели прибыли на место происшествия, огнем был охвачен третий этаж третьего корпуса. В результате погибли два человека 1960 и 1952 годов рождения. Вероятная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении. Не исключается поджог.
Всего в доме-интернате проживали более 500 человек. Всех постояльцев оперативно эвакуировали. После пожара большая часть жилых комнат не пострадала, повреждена лишь рекреационная часть в одном крыле.
По словам замначальника ГУ МЧС РФ по Ивановской области Андрея Шанского, всего из помещения было эвакуировано 112 человек. Пожар повредил площадь 20 квадратных метров.