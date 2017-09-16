Полицейские задержали экологов, приковавших себя на незаконной свалке под Екатеринбургом

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Екатеринбург, 16 сентября. Полицейские Екатеринбурга прекратили акцию экологов, которые приковали себя наручниками у входа на незаконную свалку на 12-м км Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Митинг начался в 11.00 по местному времени. Его участники требуют рекультивации незаконной свалки, которая была закрыта по решению суда. Несмотря на это, на полигон продолжают свозить мусор. Стоимость ввоза мусора составляет 400 рублей с каждого автомобиля.

Во время акции протеста к свалке приехал «Камаз» с мусором, однако, увидев активистов и представителей СМИ, развернулся и уехал.

Через несколько минут после начала митинга на место прибыли полицейские. Они попросили экологов отказаться от протеста, поскольку акция не была согласована, и ее участники нарушили закон. Активисты отковали себя и вместе со стражами порядка направились в отдел полиции для составления протокола.

На месте событий находится также представитель министерства общественной безопасности Свердловской области Олег Малишевский. Он пообещал обратить внимание на незаконную работу свалки, работающую вопреки запрету суда.