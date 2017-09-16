Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Уральские экологи приковали себя наручниками, протестуя против нелегальной свалки под Екатеринбургом
Общество
Полицейские задержали экологов, приковавших себя на незаконной свалке под Екатеринбургом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полицейские задержали экологов, приковавших себя на незаконной свалке под Екатеринбургом

    10:49  16 Сентября 2017
    55

    Полицейские задержали экологов, приковавших себя на незаконной свалке под Екатеринбургом

    Екатеринбург, 16 сентября. Полицейские Екатеринбурга прекратили акцию экологов, которые приковали себя наручниками у входа на незаконную свалку на 12-м км Екатеринбургской кольцевой автодороги.

    Митинг начался в 11.00 по местному времени. Его участники требуют рекультивации незаконной свалки, которая была закрыта по решению суда. Несмотря на это, на полигон продолжают свозить мусор. Стоимость ввоза мусора составляет 400 рублей с каждого автомобиля.

    Полицейские задержали экологов, приковавших себя на незаконной свалке под Екатеринбургом

    Во время акции протеста к свалке приехал «Камаз» с мусором, однако, увидев активистов и представителей СМИ, развернулся и уехал.

    Через несколько минут после начала митинга на место прибыли полицейские. Они попросили экологов отказаться от протеста, поскольку акция не была согласована, и ее участники нарушили закон. Активисты отковали себя и вместе со стражами порядка направились в отдел полиции для составления протокола.

    Полицейские задержали экологов, приковавших себя на незаконной свалке под Екатеринбургом

    На месте событий находится также представитель министерства общественной безопасности Свердловской области Олег Малишевский. Он пообещал обратить внимание на незаконную работу свалки, работающую вопреки запрету суда.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Михайдили
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 16774

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7621

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5786

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9253

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        33829
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Небензя не уверен, что Россия подпишет декларацию США о реформировании ООН

        Небензя не уверен, что Россия подпишет декларацию США о реформировании ООН

        5:38   16 Сентября 2017
        4235
        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        20:34   15 Сентября 2017
        5672
        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        18:45   15 Сентября 2017
        2118
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        915