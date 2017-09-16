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Новости Сирии
Группа террористов ИГ сдалась правительственным войскам в сирийском Дейр эз-Зоре
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    Группа террористов ИГ сдалась правительственным войскам в сирийском Дейр эз-Зоре

    10:21  16 Сентября 2017
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    Группа террористов сдалась правительственным войскам в сирийском Дейр-эз-Зоре

    Дейр эз-Зор, 16 сентября. Небольшая группа боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) сдалась сирийским военным в деблокированном городе Дейр эз-Зор.

    Несколько террористов сдались правительственным войскам. Пока речь идет о небольшом количестве. Сообщается, что боевики в Дейр эз-Зоре сильно ослаблены и не в состоянии вести длительное сопротивление.

    Накануне сирийским военным удалось войти в населенный пункт Аль-Мурия, а также освободить от боевиков горные массивы Сарда и Каррум. Террористы были отброшены от Дейр эз-Зора на расстояние в 5-7 километров на восток от городской черты, за реку Евфрат.

    Ранее сообщалось, что деблокированный в начале сентября город Дейр эз-Зор начал возвращаться к мирной жизни.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #дейр эз-зор
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