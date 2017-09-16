Сирия: мирная жизнь возвращается в деблокированный Дейр-эз-Зор

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Дейр-эз-Зор, 16 сентября. Деблокированый Дейр-эз-Зор возвращается к мирной жизни. В городе на северо-востоке Сирии еще есть проблемы с водой и электричеством, но инфраструктуру уже начали восстанавливать.

Губернатор провинции Дейр-эз-Зор Мухаммад Ибрагим Самра рассказал, что дети три года не видели фруктов и чистой питьевой воды, много было голодающих, сообщает ТАСС. Но в последние дни было получено большое количество помощи — от сирийского правительства и российских военных. В город доставили лекарства, воду, продукты, топливо.

На днях в Дейр-эз-Зор из Дамаска привезли оборудование для пекарен, и горожане смогли увидеть свежую выпечку, которая исчезла с приходом боевиков «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ). Продукты питания теперь доставляют автотранспортом, а не сбрасывают с самолетов.

* Организация запрещена на территории РФ.