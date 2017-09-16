Взрыв прогремел возле здания военного комиссариата в ЛНР

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Луганск, 16 сентября. В городе Антрацит Луганской области прогремел взрыв возле здания военного комиссариата, сообщили в ЛНР.

В эфире телеканала «Луганск 24» представитель министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР Вячеслав Третьяков заявил, что неустановленное взрывное устройство было заложено под бордюр. По предварительной версии, это была тротиловая или аммонитовая шашка. В результате взрыва повреждено остекленение двух окон здания комиссариата.

Информации о пострадавших нет. В данный момент ведется следствие по инциденту.