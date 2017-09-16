Космонавт запечатлел «Глаз Сахары» с борта МКС

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Москва, 16 сентября. Российская корпорация «Роскосмос» опубликовала необычный снимок, сделанный космонавтом Сергеем Рязанцевым с орбиты.

Снимок знаменитого геологического образования в Марокко появился в Instagram госкорпорации.

«В пустыне Сахара в западно-центральной части Мавритании находится уникальное геологическое образование, которое благодаря своим масштабам хорошо заметно даже из космоса», — отмечается в официальном комментарии «Роскосмоса». Диаметр образования составляет 50 км.

Его принято называть «Глазом Сахары» или структурой Ришат.

Пользователи не смогли остаться равнодушными к завораживающему воображение снимку. На момент написания новости фото собрало более 18 тысяч «лайков». Большая часть комментаторов откровенно позавидовала космонавту, который смог наблюдать всю эту картину «вживую».