Космонавт запечатлел «Глаз Сахары» с борта МКС

В пустыне Сахара в западно-центральной части Мавритании находится уникальное геологическое образование, которое благодаря своим масштабам хорошо заметно даже из космоса - диаметр около 50 км. Его называют Глазом Сахары или структурой Ришат. Этот потрясающий снимок сделал космонавт Сергей Рязанский (@sergeyiss). . . The Richat Structure, or as some say, eye of the Sahara, is a deeply eroded and a slightly elliptical formation in the Sahara desert, west–central Mauritania. The whole structure is approximately 50 km wide, that's why it is easy to see even from the space. Picture was taken by Roscosmos cosmonaut Sergey Ryazanskiy (@sergeyiss).

