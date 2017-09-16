Космонавт запечатлел «Глаз Сахары» с борта МКС
Москва, 16 сентября. Российская корпорация «Роскосмос» опубликовала необычный снимок, сделанный космонавтом Сергеем Рязанцевым с орбиты.
Снимок знаменитого геологического образования в Марокко появился в Instagram госкорпорации.
В пустыне Сахара в западно-центральной части Мавритании находится уникальное геологическое образование, которое благодаря своим масштабам хорошо заметно даже из космоса - диаметр около 50 км. Его называют Глазом Сахары или структурой Ришат. Этот потрясающий снимок сделал космонавт Сергей Рязанский (@sergeyiss). . . The Richat Structure, or as some say, eye of the Sahara, is a deeply eroded and a slightly elliptical formation in the Sahara desert, west–central Mauritania. The whole structure is approximately 50 km wide, that's why it is easy to see even from the space. Picture was taken by Roscosmos cosmonaut Sergey Ryazanskiy (@sergeyiss). #роскосмос #космос #мкс #планета #земля #пустыня #сахара #ришат #глаз #африка #cosmos #space #planet #earth #iss #richat #sahara #desert #eye #africa #roscosmos #roscosmosofficial
«В пустыне Сахара в западно-центральной части Мавритании находится уникальное геологическое образование, которое благодаря своим масштабам хорошо заметно даже из космоса», — отмечается в официальном комментарии «Роскосмоса». Диаметр образования составляет 50 км.
Его принято называть «Глазом Сахары» или структурой Ришат.
Пользователи не смогли остаться равнодушными к завораживающему воображение снимку. На момент написания новости фото собрало более 18 тысяч «лайков». Большая часть комментаторов откровенно позавидовала космонавту, который смог наблюдать всю эту картину «вживую».