Гумпомощь для жителей Алеппо передал российский Центр по примирению в Сирии

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Алеппо, 16 сентября. Российский Центр по примирению конфликтующих сторон в Сирии передал наборы с гуманитарной помощью жителям Ум-Ал-Хаед в провинции Алеппо.

В ходе миссии российские военные направили нуждающимся жителям Ум-Аль-Хаед 680 продуктовых наборов, а также средства первой необходимости, сообщает министерство обороны России.

В Центре примирения враждующих сторон в САР обратили внимание, что после стабилизации ситуации на фронте в районе городе Дейр-эз-Зор продолжается возвращение в провинцию беженцев. В свои дома стали возвращаться жители Телль-Рифъата, Кафер-Антуна, Ахраса, Джубы и Вахшии. За минувшие сутки вернулись более 400 человек.

Кроме этого, офицеры Центра по примирению вместе с представителями комитетов нацпримирения в Сирии проверили объекты водоснабжения и энергетической инфраструктуры, требующие первоочередного восстановления на территории населённых пунктов Асбин-Эс-Сугра и Зибдин провинции Риф-Дамаск, Джебаб и Изра провинции Даръа.