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Донбасс: ВСУ 14 раз обстреляли территорию ЛНР, применяя артиллерийское оружие
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    Донбасс: ВСУ 14 раз обстреляли территорию ЛНР, применяя артиллерийское оружие

    8:58  16 Сентября 2017
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    Донбасс: ВСУ 14 раз обстреляли территорию ЛНР, применяя артиллерийское оружие

    Луганск, 16 сентября. Украинские военные 14 раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Кроме этого, ВСУ впервые с начала «школьного перемирия» применили артиллерийские орудия.

    По сообщению пресс-службы оборонного ведомства ЛНР, обстрелу подверглись позиции Народной милиции в районах населенных пунктов Лозовое, Вергулевка, Калиново, Фрунзе, Смелое, Желобок, Первомайск.

    Киевские военные вели огонь с применением артиллерии 122-мм, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов (АГС, СПГ, РПГ), крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрел шел со стороны подконтрольного ВСУ Троицкого в направлении Вергулевки. Всего по территории ЛНР было выпущено более 250 снарядов.

    По последним данным из народной милиции, потерь среди личного состава и мирных жителей нет.

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    Автор: Алексей Громов
    #всу #донбасс #лнр #луганск
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