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Лучших военных России, выполнявших спецзадачи в Сирии, наградят в Москве
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    Лучших военных России, выполнявших спецзадачи в Сирии, наградят в Москве

    8:48  16 Сентября 2017
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    Лучших военных России, выполнявших спецзадачи в САР, наградят в Москве

    Москва, 16 сентября. Торжественная церемония награждения победителей четвертого Всероссийского фестиваля-конкурса «Армия России» пройдет в субботу на открытой сцене Национального центра управления обороной РФ. Награды получат лучшие военнослужащие, которые выполняли специальные задачи в Сирии.

    На сцену поднимутся лучшие военные полицейские, летчики, моряки, танкисты, подводники, специалисты материально-технического обеспечения, расчеты беспилотных летательных аппаратов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

    Руководство министерства обороны Российской Федерации, известные общественные деятели, популярные артисты эстрады и олимпийские чемпионы ЦСКА вручат награды финалистам.

    Кроме этого, в открытом доступе на набережной Москвы-реки можно будет увидеть танки Т-90, бронированные «КамАЗы» и «Уралы», боевые и инженерные роботизированные комплексы «Уран-6», «Уран-9», зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10» и С-400 «Триумф» и другие. На сцене фестиваля выступят известные российские артисты и ведущие ансамбли Минобороны РФ.

    Напомним, что Всеармейский фестиваль-конкурс «Армия России» проводится ежегодно по инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для повышения профессионализма и боевого духа в Вооруженных силах, а также развития лучших воинских традиций.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #минобороны #москва #армия россии
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