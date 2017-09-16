Лучших военных России, выполнявших спецзадачи в Сирии, наградят в Москве

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Москва, 16 сентября. Торжественная церемония награждения победителей четвертого Всероссийского фестиваля-конкурса «Армия России» пройдет в субботу на открытой сцене Национального центра управления обороной РФ. Награды получат лучшие военнослужащие, которые выполняли специальные задачи в Сирии.

На сцену поднимутся лучшие военные полицейские, летчики, моряки, танкисты, подводники, специалисты материально-технического обеспечения, расчеты беспилотных летательных аппаратов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Руководство министерства обороны Российской Федерации, известные общественные деятели, популярные артисты эстрады и олимпийские чемпионы ЦСКА вручат награды финалистам.

Кроме этого, в открытом доступе на набережной Москвы-реки можно будет увидеть танки Т-90, бронированные «КамАЗы» и «Уралы», боевые и инженерные роботизированные комплексы «Уран-6», «Уран-9», зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10» и С-400 «Триумф» и другие. На сцене фестиваля выступят известные российские артисты и ведущие ансамбли Минобороны РФ.

Напомним, что Всеармейский фестиваль-конкурс «Армия России» проводится ежегодно по инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для повышения профессионализма и боевого духа в Вооруженных силах, а также развития лучших воинских традиций.