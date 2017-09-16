Корпус детского лагеря, сгоревшего в Одессе, построили год назад

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Одесса, 16 сентября. Корпус детского лагеря, который сгорел в Одессе, был построен в рамках реконструкции всего год назад. Об этом сообщили местные СМИ.

Известно, что в 2014-2016 годах в лагере была проведена кардинальная реконструкция. Ремонт шел в помещениях пищеблока, столовой и трехэтажного спального корпуса. Вместо старых деревянных домов были построены четыре деревянных сруба.

Напомним, что пожар в детском лагере «Виктория» произошел в ночь на субботу. В момент возгорания в лагере отдыхали 150 воспитанников, в загоревшемся корпусе находились 42 ребенка.