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Украина
Корпус детского лагеря, сгоревшего в Одессе, построили год назад
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    Корпус детского лагеря, сгоревшего в Одессе, построили год назад

    8:23  16 Сентября 2017
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    Корпус детского лагеря, сгоревшего в Одессе, построили год назад

    Одесса, 16 сентября. Корпус детского лагеря, который сгорел в Одессе, был построен в рамках реконструкции всего год назад. Об этом сообщили местные СМИ.

    Известно, что в 2014-2016 годах в лагере была проведена кардинальная реконструкция. Ремонт шел в помещениях пищеблока, столовой и трехэтажного спального корпуса. Вместо старых деревянных домов были построены четыре деревянных сруба.

    Напомним, что пожар в детском лагере «Виктория» произошел в ночь на субботу. В момент возгорания в лагере отдыхали 150 воспитанников, в загоревшемся корпусе находились 42 ребенка. 

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #пожар #одесса
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