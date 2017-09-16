Предложение Путина о миссии ООН в Донбассе показалось Меркель «интересным»

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Берлин, 16 сентября. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает предложение президента России Владимира Путина о размещении мисси ООН в Донбассе «интересным», но недостаточным для смягчения санкций. Об этом она заявила в интервью изданию Funke.

«Я нахожу предложение президента России о привлечении сил ООН к защите наблюдателей ОБСЕ интересным, — заявила Меркель. — Несколько дней назад я говорила с Путиным о том, что эти силы должны иметь доступ ко всем позициям, на которых размещены представители ОБСЕ».

Канцлер отметила, что пока говорить о смягчении антироссийских санкций рано, так как не достигнут прогресс в деле установления перемирия в Донбассе.

Напомним, Владимир Путин предложил разместить миссию ООН на линии разграничения в Донбассе. В МИД Украины заявили, что «приняли во внимание заявление президента России», и считают, что миссия ООН «может способствовать восстановлению мира и безопасности на востоке Украины». Однако в министерстве подчеркнули, что вопрос не должен согласовываться с ополчениями Луганской и Донецкой народных республик, сообщает RT.