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Американские ученые создали нанопластырь, который сжигает жир
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    Американские ученые создали нанопластырь, который сжигает жир

    8:01  16 Сентября 2017
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    Американские ученые создали нанопластырь, который сжигает жир

    Вашингтон,16 сентября. Ученые из США заявили о создании необычного нанопластыря. Он заставляет клетки белого жира в складках кожи превращаться в полезный бурый. Изобретение уже было испытано в лабораторных условиях.

    О своем открытии исследователи рассказали журналу ACS Nano. Новинка имеет наноиглы, через которые в организм выпускаются специальные гормоны, удаляющие белый жир. Первые опыты показали, что масса жира на той стороне живота, куда приклеили пластырь, сократилась на 20%. Результаты были получены примерно через месяц после начала эксперимента.

    По мнению ученых из Университета Колумбии, нанопластырь не будет иметь таких побочных эффектов, какие наблюдаются у таблеток для похудания.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #ученые #наука #технологии
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